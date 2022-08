Zvýšené riziko dlouhodobého přerušení dodávek plynu z Ruska by podle agentury Moody’s mohlo v Česku vést k zavedení přídělového systému na plyn, a tím k hluboké recesi ekonomiky. To by mělo negativní dopad na růst hospodářství a rozpočtové ukazatele. Proto se agentura v pátek rozhodla změnit rating výhledu země ze stabilního na negativní.

„Zhoršení výhledu znamená, že Česko si na mezinárodních trzích bude muset za jinak stejných podmínek půjčovat za vyšší úrok, než by tomu bylo bez zhoršení výhledu,“ okomentoval krok mezinárodní ratingové agentury ekonom Lukáš Kovanda. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na Twitteru napsal, že zhoršení výhledu je „účet, který platíme za osm let vládnutí Andreje Babiše“.

Moody’s však zároveň ve svém rozhodnutí potvrdila hodnocení tuzemské úvěrové spolehlivosti na stávající úrovni Aa3. „Potvrzení ratingu odráží základní úvěrovou sílu České republiky, včetně konkurenceschopné ekonomiky země, silného institucionálního nastavení, příznivých fiskálních metrik – a mírného vystavení se rizikovým událostem,“ dodala agentura v prohlášení.

