Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl v pátek napaden při vystoupení v New Yorku. Podle reportéra agentury AP, který byl na místě, na pódium vtrhnul muž a začal Rushdieho mlátit pěstmi či bodat nožem. Autor upadl na zem a útočník byl zadržen. Policie v americkém státě New York uvedla, že spisovatel Rushdie zřejmě utrpěl bodnou ránu do krku. Byl vrtulníkem převezen do místní nemocnice.

Rushdie je v tuto chvíli stále naživu, uvedla na tiskové konferenci guvernérka amerického státu New York Kathy Hochulová, píše BBC.

Rushdie kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí. Jeho kniha Satanské verše je od roku 1988 zakázána v Íránu. Nad Rushdiem vynesl ve své fatvě rozsudek smrti někdejší íránský duchovní vůdce Chomejní. Přestože se íránská vláda od tohoto postoje distancovala, fatva je podle konzervativního výkladu stále platná.

Kritika z muslimských kruhů Rushdiemu vyčítala, že v knize urážel korán a Proroka. Rushdie se kvůli fatvě musel v minulosti nesčetněkrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé. Jeho překladatel do japonštiny byl zavražděn, italský překladatel a norský vydavatel byli zraněni.

Západní státy kvůli fatvě přerušily diplomatické styky s Íránem, v muslimských městech se konaly demonstrace podobné těm, které o téměř 20 let později protestovaly proti karikaturám proroka Mohameda zveřejněným dánským tiskem.