V parcích na pražských Vinohradech spustili chytrý způsob zavlažování řízený pomocí senzorů. Podle množství srážek, odpařování z půdy nebo intenzity větru chytré krabičky poznají, jestli je v daném místě potřeba zavlažovat, nebo nikoliv. Automaticky pak spustí nebo vypnou závlahu. V Riegerových sadech už od dubna do září systém ušetřil 50 procent vody. Zájem mají i fotbalová a golfová hřiště.

Na louce v pražských Riegerových sadech stojí Adam Severa a v ruce drží tablet. Na displeji stiskne tlačítko a v tu chvíli se ze země vysunou sprinklery, tedy závlahové výstřikové koncovky. V úhledných kruzích začnou rytmicky rozstřikovat vodu všude kolem. „Vidíte, tohle se tu za normálních okolností děje kolem páté ráno celou letní sezonu od dubna do září,“ říká Severa a se smíchem utíká z dosahu dopadajících kapek. Je z české firmy CleverFarm, která Praze 2, kam Riegerovy sady patří, pomáhá s úsporou vody při zavlažování. Smysl jejich řešení spočívá v jednoduchém principu: zavlažuje se jen tam, kde je to opravdu nutné, a jen tehdy, když je to nutné. Systém má už prokazatelné výsledky. Jen městská část ušetřila 50 procent vody oproti stejnému období rok předtím, kdy zalévala klasickým způsobem.

„Systém pracuje s IoT senzory, které měří nejen množství srážek, ale i vlhkost a tlak vzduchu, intenzitu větru a slunečního svitu a také evapotranspiraci, tedy kolik vody se z půdy odpaří. Například jen tady v parku máme umístěno třináct půdních senzorů a jednu meteostanici,“ pokračuje Severa a ukazuje přitom na rozlehlou svažitou louku, na kterou s oblibou chodí lidé pozorovat panorama Prahy.

Adam Severa z CleverFarm. Česká firma CleverFarm přináší inovace a chytrá řešení do zemědělství. Zaměřuje se na takzvané precizní zemědělství, kdy senzory monitorují stav půdy. Díky tomu je možné lépe určit vhodné hospodaření. Foto: Radek Vebr

Závlahu není třeba ručně ovládat

Senzory jsou umístěné pod zemí, takže nejsou vidět ani se nezničí sekáním. Celý systém se řídí automaticky, vyhodnocuje jej totiž software, který nastaví závlahový plán podle aktuální potřeby. Každý park je rozdělený na několik zavlažovacích zón a technologie dokáže určit, která zóna potřebuje závlahu, a která nikoliv. Sprinklery pak vyjedou a začnou stříkat jen tam, kde je vláha skutečně potřeba. „Běžně to funguje tak, že se zavlažuje plošně a jednoduše všude, a to i když třeba tři dny prší a vody je v půdě dostatek. Městský závlahář by musel objet třeba dvacet parků a po každém dešti zavlažování vypínat a pak zase za pár dní zapínat. A to samozřejmě nikdo dělat nebude,“ krčí rameny Severa. Chytrý zavlažovací systém tuhle práci udělá sám. „Samozřejmě když se o systému bavíme se závlaháři, někteří se bojí, že jim vezme práci. Jiní jej oceňují jako pokrokové zařízení,“ dodává Severa.

Systém stojí kolem 200 tisíc korun

Česká firma CleverFarm se zaměřuje na precizní zemědělství, v němž pracuje mimo jiné s IoT senzory. Díky přesnému monitoringu půdy, vzduchu i vlhkosti zemědělci ušetří množství používaných pesticidů, hnojiv i osiv. „Napadlo nás, že stejný princip monitoringu a úspor můžeme uplatnit i v městských parcích. Před dvěma lety jsme sami oslovili Prahu 2, že jim náš systém zadarmo nainstalujeme a poté vyhodnotíme možnou úsporu,“ vzpomíná Severa.

Pilotní testování se odehrávalo loni v malém parku sadů Bratří Čapků na Vinohradech. Po vyhodnocení úspor se vedení Prahy 2 rozhodlo systém naostro zavést právě v Riegerových sadech. „Pořízení sestavy v případě této vyhlídkové louky stojí zhruba 180 tisíc korun. Za správu systému na vyhodnocování a spouštění sprinklerů zaplatí pak 40 tisíc ročně,“ dodává Severa.

Kromě Prahy 2 nyní CleverFarm jedná i s Prahou 5, Prahou 7 a Prahou 3. Zkouška chytrého zavlažování by se měla brzy odehrát i na trávníku fotbalového klubu Viktoria Žižkov.

Právě fotbalová a golfová hřiště jsou podle Severy místa, na která se nyní CleverFarm zaměřuje. Systémy již instalovala na pěti golfových hřištích. Jejich údržba totiž v nejsušších obdobích spotřebuje extrémně velké množství vody. „Chytrá závlaha by pomohla spotřebu vody korigovat na opravdu nutné množství,“ míní Severa. Když se technici jeho firmy dostanou do parku na místo s běžnou závlahou, často prý zjistí, že zavlažování je nainstalováno nesprávně, že například stříká úplně nevhodným směrem, třeba jen do odpadkových košů. „To je pak samozřejmě pouze plýtvání vodou bez efektu,“ podotýká Severa.

Zeleň s menší spotřebou. Systém dokáže díky chytré distribuci vláhy ušetřit až 50 procent vody. Po sadech Bratří Čapků a Riegerových sadech jsou nyní v jednání parky v dalších částech Prahy nebo třeba fotbalové hřiště Viktorie Žižkov. Foto: Radek Vebr

Signál se šíří pod zemí

Kromě Prahy nyní CleverFarm o zavedení systému jedná také s vedením Brna, kde se novinka již uplatňuje na zelených tramvajových pásech. Ty totiž často vlivem slunce a horka z provozu tramvají vysychají. O podobném řešením CleverFarm jedná také s pražským dopravním podnikem. Stejně tak jsou v jednání golfová hřiště v Německu a Rakousku.

Výhodou chytré závlahy je, že se kvůli instalaci nemusí překopávat celý park, ale stačí pouze nainstalovat senzory a meteostanici do již existujícího zavlažovacího zařízení pod zemí. „S čím jsme ovšem bojovali, je online připojení všech částí soustavy. Signál je třeba šířit pod zemí tak, aby mezi sebou krabičky komunikovaly, a to nebylo lehké zajistit. Nakonec nám pomohlo technické řešení od firmy Vodafone, která se tak stala partnerem projektu,“ dodává Severa. Celkově on i vedení CleverFarm předpokládá, že s postupující klimatickou změnou a stále větší hrozbou sucha bude chytrých závlah zapotřebí čím dál víc, a na poptávce je to již vidět. CleverFarm svůj systém závlahy městských parků spustila před třemi lety a poptávka nebyla valná. Nyní se městské části o chytrou závlahu živě zajímají a jejich chuť do systému investovat citelně stoupá.

Praha 2: Nevylučujeme rozšíření

Praha 2 nyní vyhodnocuje úspory během letní sezony, a jak redakci HN sdělila mluvčí radnice Andrea Zoulová, průběžné výsledky za duben a červen hodnotí jako více než slibné. „Během prvních dvou měsíců nám tato technologie chytrého zavlažování pomohla snížit náklady na vodu o polovinu a zároveň došlo ke zlepšení kvality zavlažovaného trávníku. To znamená, že v Riegerových sadech dosahujeme obdobných výsledků jako v sadech Bratří Čapků, kde jsme s pilotním projektem začínali loni,“ přibližuje Zoulová.

Dodává, že jejich spolupráce s CleverFarm tím ještě nekončí. „Už nyní počítáme s pokračováním projektu a nevylučujeme ani jeho rozšíření do dalších lokalit. Ačkoliv jsme centrální městskou částí, máme rozsáhlou síť parků a zelených ploch, které si zaslouží tu nejlepší péči. A inteligentní zavlažovací systémy ji nabízejí a spolu s ní i významné úspory vody a energie,“ vzkazuje Zoulová.

CleverFarm je zatím jedinou českou firmou, která nabízí chytré zavlažování řízené IoT technologiemi pro městské parky. Ve světě s vývojem precizního zavlažování postoupila daleko například izraelská firma Netafim, která jej ale aplikuje především v zemědělských podmínkách.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.