Situace v Evropě je bez přehánění nejdramatičtější od konce druhé světové války – kvůli válce na Ukrajině, ruskému vyhrožování jadernými zbraněmi nebo razantnímu nárůstu cen energií. A právě v této době přijíždí prakticky celá Evropa do Prahy. Ve čtvrtek se na Pražském hradě sejde víc než čtyřicítka politických špiček. Vedle lídrů států Evropské unie bude ve Španělském sále například britská premiérka Liz Trussová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebo ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se připojí přes video.

Důvodem je to, že právě v Praze vznikne Evropské politické společenství (EPS). Tak se nazývá platforma, která má spojit státy EU s ostatními evropskými zeměmi. Chybět budou jen ministáty jako San Marino. A také Bělorusko, které se spojilo s Ruskem při jeho agresi vůči Ukrajině. V Praze se tedy se státy unie potká 17 dalších zemí, které lze rozdělit do tří skupin – na ty, které do EU chtějí vstoupit, jako Ukrajina či Srbsko, ty, které to v úmyslu nemají, což je Švýcarsko nebo Norsko, a pak Velká Británie, která nedávno vystoupila.

