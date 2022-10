V posledních letech nezažívá průmysl nejšťastnější období. Prošli jsme si pandemií, kterou jsme zvládli nejen díky očkování, ale i zapojení firem do testování zaměstnanců. Nyní na nás dopadá nedostatek materiálů či surovin, raketové zdražování energie a vysoká inflace. To samozřejmě sužuje i strojírenství. Přesto bychom ani teď neměli rezignovat na budoucnost. Už dříve jsem řekl, že Česko má na to, aby patřilo mezi 20 nejrozvinutějších zemí světa. Svůj názor jsem nezměnil ani v této náročné době. Musíme investovat a modernizovat naši ekonomiku. Bez toho nám konkurence uteče.

Směr, jakým se k tomuto cíli můžeme ubírat, nám ukazuje i 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Už od 10 let jsem každý rok navštěvoval brněnské výstaviště, sbíral prospekty a odznáčky automobilových firem. I díky tomu jsem se pro dopravu nadchnul a pracuji v tomto oboru celý život. Technologický pokrok a inovace, které jsem jako malý kluk viděl, ve mně zanechaly hluboký dojem. Všem doporučuji, aby se na veletrh přišli podívat. Firmy na něm dodnes ukazují to nejlepší ze svých nápadů, kterými naši ekonomiku posouvají kupředu.

Abychom se z toho ale mohli těšit i v budoucnu, nesmíme průmysl nechat padnout. Raketový růst cen energie ohrožuje konkurenceschopnost i samotnou existenci firem. Podniky odkládají investice – a to je cesta do pekel. O aktuálních problémech firem a možné pomoci jsme s našimi členy diskutovali s premiérem a ministry na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterým jsme veletrh jako tradičně zahájili. Byl to můj poslední sněm v roli prezidenta svazu a právě tím, v jak složité době se nacházíme, byl opravdu mimořádný.

Premiérovi jsem předal sedm úkolů, které by do příštího roku měla vláda splnit, jinak se naše země nikam neposune. Kromě zmíněných cen energie se musí zaměřit např. na podporu inovací, technického vzdělávání, exportu či rozvoje nových dovedností pro měnící se trh práce.

Vládě jsem jasně připomněl, že v této těžké době nesmí průmysl odsouvat na druhou kolej. Díky průmyslu naše země vždycky prosperovala a i díky němu můžeme ekonomiku opět nakopnout.