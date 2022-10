Jmenuje se Jan Wolf, ale pochází z basketbalového rodu Zídků. Jeho vzdálený bratranec Jiří Zídek to dotáhl až do NBA, on sám do druhé ligy. Od dětství navštěvuje zápasy fotbalových Bohemians 1905, v roce 1983 byl jako desetiletý u toho, když vršovický klub poprvé a zatím naposledy získal ligový titul. Označuje se za katolíka a konzervativce z přesvědčení, proto je také přes dvacet let lidovcem. „Jako sportovec a soutěživý člověk jsem chtěl obléknout politický dres, a KDU-ČSL tak byla logická volba,“ říká muž, který ale byl v minulosti také třeba manažerem značek jako Tefal nebo Rowenta pro Česko a Slovensko.

V politice se specializuje na kulturu, cestovní ruch a ochranu památek. Měl také tyto oblasti na starosti jako pražský radní v dobách primátorky Adriany Krnáčové z ANO. A teď by v tom po čtyřleté pauze rád pokračoval. Právě jeho osobu ale Piráti uvádějí jako nejvážnější důvod, proč se v Praze ani tři týdny po volbách nejsou schopni shodnout s uskupením Spolu na podobě možné koalice.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.