Abychom zastavili změny klimatu, musíme zchudnout, protože neustálý růst ekonomiky zničí planetu, slyšíme často. Ve skutečnosti to je naopak – růst a kapitalismus jsou dvě nejcennější zbraně, které lidstvo v boji proti klimatické krizi má. Teď jde o to, aby je dokázalo využít tak, jak je to potřeba.

