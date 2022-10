Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

podle nedávno uveřejněného komentáře expertů ze společnosti PricewaterhouseCoopers k makroekonomickému vývoji ovlivňujícímu registrace nových a ojetých vozidel v Česku nadále trápí tuzemský automobilový průmysl kombinace hned několika nepříznivých faktorů. Jde především o narušené dodavatelské řetězce, nedostatek komponent, válku na Ukrajině a s ní související energetickou krizi a obecné ekonomické ochlazení. PwC na základě své analýzy předpovídá, že počet registrací nových osobních aut za letošní rok poklesne přibližně na úroveň mezi 185 a 195 tisíci automobilů. To by představovalo zhruba o devět procent méně než v roce 2021 a za posledních pět let by šlo o čtvrtý meziroční pokles registrací nových aut.

Na straně výrobců automobilů a dodavatelů v automobilovém průmyslu se nárůst cen vstupů a energií promítá do cen komponentů a i do konečných cen automobilů. Na straně zákazníků se podle PwC současná nepříznivá situace odráží ve snížené důvěře spotřebitelů v ekonomiku, koupěschopnosti a chuti nakupovat. Hodnoty inflace i ceny energií byly v minulých měsících rekordní, silné negativní poptávkové tlaky proto přetrvávají.

Přesto ale zatím poptávka po autech převyšuje nabídku a experti PwC předpokládají, že tomu tak bude i v následujících měsících. Hlavním faktorem, který v současnosti negativně ovlivňuje koupěschopnost firem, je energetická krize. Koupěschopnost fyzických osob i firem dále sníží vysoká inflace, růst úrokových měr a mírnější tempo růstu až případné pozastavení růstu HDP. Negativně bude působit nejistota spojená s konfliktem na Ukrajině i s celkovým ekonomickým vývojem.

Experti PwC ale zároveň upozorňují, že pokles registrací aut vzhledem k současným dodacím lhůtám odráží spíše situaci před šesti až dvanácti měsíci. Stávající nepříznivá ekonomická situace se tak podle nich pravděpodobně výrazněji projeví až v registracích roku 2023.

Zájemci o běžný vůz tak v současnosti zažívají to, co je pro zákazníky Ferrari samozřejmostí – kromě peněz potřebují pro koupi nového auta i hodně trpělivosti. Více o pravidlech prodeje luxusních vozů z Maranella čtěte v rozhovoru s ředitelem značky Ferrari ve Scuderii Praha.

