Ferrari je značka, která vás bedlivě sleduje a hodnotí. Jen ti nejvěrnější zákazníci pak mají možnost pořídit si unikátní vůz, ze kterého se okamžitě stává dobrá investice. „Pokud si pořídíte limitovaný model, máte jistotu, že v době jeho dodání je už cennější než ve chvíli, kdy jste si jej objednal,“ vysvětluje Richard Vegera.

Chodí vám do showroomu lidé, kteří na auto nemají a chtějí třeba jen tričko?

Spousta. My je sem často zveme a jsme rádi, že se přijdou podívat. Těch lidí, kteří si mohou dovolit koupit Ferrari, není popravdě mnoho, ale značka žije z velké fanouškovské základny. Příběh Enza Ferrariho je moderní pohádka, kdy muž z ničeho vybudoval firmu, jež se stala celosvětovým fenoménem. Nejsme uzavřená skupina, která si hraje na kroužek nejlepších. Naopak, když jezdíme na akce, snažíme se do toho zapojit širokou veřejnost.

Ještě před pár lety jste prodali 30 aut ročně, teď je to sto. Kolik z nich je zaregistrovaných v Česku a jezdí po tuzemských silnicích?

Snažíme se, aby tady zůstala převážná většina aut. Protože náš obchod je navázaný na servis. Klademe důraz na to, aby auta, pokud je to možné, zůstávala na domácím trhu a tady žila a účastnila se akcí, na které je zveme. Mimochodem, blížíme se teď k tisíci registrovaných vozů Ferrari v Česku.

Ferrari má ale přísně omezenou produkci. Kam až můžete s prodeji v Česku růst?

Ferrari na rozdíl od jiných značek vyrábí vždy méně aut, než jaká je poptávka na trhu. A tím i zaručuje exkluzivitu. Funguje to tak, že dealer žádá výrobce, zda by nemohl dostat o jedno, dvě nebo 10 aut víc. My neprodáváme auta v show­roomu lidem, kteří přijdou z ulice a řeknou: „Dostal jsem chuť na Ferrari, a tak si ho koupím!“ Dostáváme je z výroby přímo pro konkrétního zákazníka a průměrná čekací doba je 12 až 24 měsíců, u některých limitovaných edic až tři roky.

Benefity našeho systému stojí rozhodně výš než rychlý nákup auta na neoficiálním trhu.

Kdo je typický zákazník? Je to někdo, kdo musí k té značce vyrůst a pak se s ní seznamovat, než si může dovolit to auto objednat?

Pokud vstoupíte jako potenciální zákazník k dealerovi, dozvíte se, jaká jsou pravidla. Tedy co všechno musíte udělat pro to, abyste si svůj profil takzvaného ferraristy zasloužil. Pokud s Ferrari dostatečně žijete, kupujete auta, účastníte se akcí, investujete do servisu, stáváte se top zákazníkem, který si může koupit limitované edice aut. Ta mají obrovskou tržní hodnotu. Ještě během dodání se jejich cena minimálně zdvojnásobí a po několika letech se z nich stávají sběratelská auta. Dobrý příklad je La Ferrari Aperta s pořizovací cenou 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů korun, pozn. red.), které se dnes prodává za více než čtyři miliony. Tedy typický zákazník chce zůstat a dodržuje ta pravidla. Tím si buduje svůj profil a podle úrovně má možnost dostat nějaká zajímavá auta.

Takže musím mít v garáži několik vozů Ferrari, než si můžu koupit Apertu.

Těch aut budete muset mít opravdu hodně. Ale není to jen o jejich počtu. Dneska existuje spousta movitých lidí, kteří se dostali k velkým penězům. Nestačí ale najednou nakoupit 10 Ferrari. To vás nepostaví do pozice top zákazníka. Ferrari sleduje vaši dobu u značky a další aktivity, které potom spoluutvářejí celkový profil. Sleduje se, jaká auta kupujete, jak je prodáte, za jak dlouhou dobu je prodáte, jestli je prodáte v rámci dealerské sítě nebo na volném trhu. To vše Ferrari hodnotí a z toho vám vytváří ten vlastní profil.

Neexistují přesto lidé, kteří se k Ferrari chtějí dostat rychle a přeskočí vás?

My z toho nejsme šťastní, protože jde o porušování pravidel, která většina klientů dodržuje. Na druhou stranu, pokud půjdete na trh šedých dealerů a koupíte si tam auto, tak víte, že přeplatíte, a to o hodně. Když je prodejní cena například 200 tisíc eur, tito prodejci nabízejí vůz za 250 nebo 300 tisíc. Zákazník se také připravuje o velkou část benefitů a služeb, které autorizovaný prodejce Ferrari nabízí a které nedílně patří ke koupi našich vozů.

Přijmete pak takového člověka, aby se stal ferraristou?

Řeknu to hezky jako v kostele: Naše náruč je otevřená všem. Samozřejmě se snažíme naše klienty edukovat, aby pochopili, že benefity našeho systému stojí rozhodně výš než rychlý nákup auta na neoficiálním trhu za vyšší cenu. Spolupráce s dealerem není jenom o obchodním záměru. Komunita Ferrari je hodně uzavřená a relativně malá, když to srovnám třeba s Porsche. Jedná se asi o 200 lidí, kteří se aktivně pohybují okolo značky. A ti se rádi potkávají, sdílí svou vášeň, jezdí s námi na akce, chtějí se pochlubit, komunikovat. Je to životní styl.

Richard Vegera ředitel značky ­Ferrari, Scuderia Praha Od poloviny devadesátých let pracoval jako vedoucí prodeje Esocar Mitsubishi. Už v roce 1998 ale nastoupil do společnosti Porsche Inter Auto, která v té době začala na českém trhu nabízet sportovní vozy ze Zuffenhausenu. Od roku 2003 se stal brand manažerem Porsche a od roku 2009 navíc ředitelem Porsche centra na pražském Proseku. V roce 2018 nastoupil do společnosti Scuderia Praha, kde působí jako generální manažer Ferrari. Je také jedním z jejích akcionářů.

Kolik z těch dvou set lidí je na úrovni, která jim umožní pořídit si limitovanou edici?

Máme šest klientů, kteří jsou „top“ a jsou oslovováni přímo továrnou. Jako poděkování za investice dostávají od Ferrari možnost koupit si limitované modely, jako byla Monza, LaFerrari či 812 Competizione. Nominace probíhá v továrně, která informuje dealera – a ten se stará o celý proces.

Na druhou stranu existuje pár příkladů známých světových osobností, kterým Ferrari naopak auto už neprodá. Jsou takoví i v Česku?

Vím o jednom nebo dvou případech, kdy klient udělal něco, co se značce nelíbilo. Ferrari mu sdělilo svůj nesouhlas s jeho zacházením s autem. Nevím, jestli mu přímo řekli, že nemají zájem o to, aby si už u nich vůz kupoval. Nicméně továrna vše sleduje, a pokud se objeví něco, co se jí nelíbí a není to v souladu s její strategií, informuje dealera a ten kontaktuje zákazníka, aby se ta situace vysvětlila a popřípadě vyřešila.

A co je typicky taková událost? Například, že bych si auto zabalil do nevkusné fólie nebo se choval jako pirát silnic?

To není jedna věc, spíš soubor různých aktivit. Je to všechno, co může poškodit pověst a image značky či vozu. Firma velmi lpí na tom, abychom se prezentovali jako úspěšný výrobce sportovních automobilů, ale s velkou pokorou a velkým příklonem k sociální akceptovatelnosti. Sice pod svými křídly sdružujeme nejúspěšnější lidi, ale stále chceme být značkou fanoušků, kteří žijí Ferrari, i když si ho třeba nikdy nekoupí. Proto se dbá na to, aby pověst značky byla krystalicky čistá.

Jak s tím zamíchá příchod nového modelu Purosangue, který míří do kategorie SUV, kam šlo spousta vašich konkurentů?

Je potřeba říci, že to není SUV, ale FUV – Ferrari Utility Vehicle. Není to to typické velké bachraté a těžké SUV, není to ani nízký dvoumístných sporťák. Bere si ze všech různých kategorií to nejlepší, tedy jde o crossover. Důležité je, že ostatní značky, které vstoupily na trh se svým SUV, víceméně kopírovaly úspěšný příběh Porsche. To v roce 2003 uvedlo na trh model Cayenne a s velkým otazníkem čekalo, co se bude dít. Stal se z něj obrovský obchodní hit. Následovaly ho proto další značky – Lamborghini, Bentley, Aston Martin, dokonce i Rolls‑Royce. Dlouho se čekalo na to, jestli Ferrari podlehne tlaku a přidá se k nim. My ale nebudeme kopírovat cestu ostatních automobilek, kdy vyrobíme desetitisíce kusů, vyděláme velké peníze a několikanásobně navýšíme kapacitu výroby. Naopak vyrábíme auto, které je svou podstatou exkluzivní, je určeno pro vybrané klienty a také je velmi drahé. Zatím není známa cena, ale bude se pohybovat asi někde kolem cenové hladiny Rolls‑Royce Cullinan. Je to auto, které bylo vyvíjeno absolutně unikátně s ohledem na každý detail. Nesdílí s jiným modelem platformu, jako je to typické pro německá koncernová auta. Navíc vyrobených kusů bude málo a byly ještě před jeho uvedením na trh vyprodané.

Umím si představit, že vyrobíme plně elektrické sportovní Ferrari, pokud bude splňovat potřebné parametry – výjimečný design, extrémní výkonové parametry, obrovskou vášeň a vzrušení z jízdy.

Kolika českým zákazníkům se podařilo Purosangue objednat?

První dva roky výroby byly přímo dedikované od výrobce, který si jasně určil jména zákazníků. U nás se k vozu dostali všichni top zákazníci.

Luxusní výrobci umožní zákazníkům si auto silně specifikovat. Jak citlivé je na to Ferrari?

Nabízíme asi čtyři tisíce různých možností, jak si můžete auto specifikovat. Klient, který si koupí běžný vůz, může volit z několika set možností, které dané auto nabízí. Pokud není spokojený, může si objednat Atelier. To znamená, že s naším prodejcem jede do Itálie a v designovém centru značky přímo s designéry specifikuje své auto. Pokud mu ani to nestačí, může zvolit speciální program Tailor Made. Tam už si volí design vozu, vizualizaci i materiály, které chce použít, a Ferrari mu na základě té žádosti auto vyrobí. Investice do příplatkové výbavy ale musí být minimálně 80 tisíc eur, horní strop samozřejmě není určen.

Pak ale ještě existují unikátní verze.

V případě, že jste klient, který je opravdu velmi náročný a máte neomezený rozpočet, můžete jít ještě o stupínek výš do programu „One‑off“, což znamená jedno jediné auto na světě. Ročně se takto dělají jeden nebo dva vozy, ale čekací list obsahuje asi 120 lidí. Když máte to štěstí, že jste byl vybrán, tak se přímo podílíte na designu svého auta. Pak jde o světový unikát, který Ferrari už nikdy nevyrobí pro nikoho jiného. Tam už se můžete pohybovat v neomezeném prostoru možností specifikací a designových změn svého vozu. Je ale důležité připomenout, že se bavíme o vozech v hodnotě 2,5 až čtyři miliony eur.

Už je nějaký Čech, kterému se to povedlo nebo alespoň čeká?

Vím o dvou jménech, která jsou v tuto chvíli velmi blízko schválení do tohoto programu.

Co budoucnost? Evropa se chystá přejít na elektromobilitu. Je to cesta i pro Ferrari?

Ferrari je značka, která stojí na emocích. Naše auta byste měl vidět, slyšet a cítit ve smyslu vibrací motoru a reakcí. I takové jsou dva naše poslední modely v kategorii hybridů – SF90 s hybridním osmiválcem a minulý rok uvedený model 296 s hybridním šestiválcem. Jsou přátelské k životnímu prostředí, ale stále jde o Ferrari. Vy ho vidíte, cítíte, slyšíte…

Ale co elektromobil?

Automobily Stáhněte si přílohu v PDF

Pokud se nám podaří vyvinout elektrické Ferrari, které bude splňovat ty potřebné parametry, tedy výjimečný design, extrémní výkonové parametry, obrovskou vášeň a vzrušení z jízdy, tak si umím představit, že vyrobíme plně elektrické sportovní Ferrari. Pokud přijdeme na trh s takovým autem, bude se zase silně odlišovat od konkurence. Teď se ale rozhodně neplánuje, že by se úplně zavřela výroba spalovacích motorů.

Skočme od budoucnosti k minulosti. Jak silná je u nás komunita majitelů klasických Ferrari a youngtimerů?

Česko je ve srovnání s okolními zeměmi mladý a malý trh. I tak tu existuje dost lidí, jejichž jména nejsou mediálně známá, nicméně vlastní sbírky světového formátu. Vím o dvou, kteří dokonce vlastní několik desítek sběratelských vozů. Hodnota takové sbírky se pohybuje v řádech několika miliard korun. Pak je tu silná základna fanoušků, kteří finančně dosáhnou na auta za nějakých 100 či 150 tisíc eur. A další lidé, kteří hledají investiční auta a jsou za ně ochotni utrácet stovky tisíc i miliony eur. My jsme jeden z mála dealerů, který je autorizován v programu „Classiche Officina“ pro nákup, prodej a renovace, a můžeme klientům jejich auta certifikovat a tím zvyšujeme jejich hodnotu. Každopádně platí, že pokud si nekoupíte klasický vůz úplně špatně, tak je Ferrari zárukou dobré investice. Podrží si minimálně vstupní cenu, ve většině případů jeho hodnota na trhu rok od roku stoupá.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.