1. Wellness s výhledem na Kriváň

Když potřebujete vyrazit na vzduch, zkuste ten tatranský. Na konci horské osady Podbanské ve Vysokých Tatrách se nachází Permon’s Paradise, jeden z největších hotelových wellness světů na Slovensku.

Vychutnat si tu můžete masáže, perličkové koupele, magnetoterapii, suchou uhličitou koupel, sírovou koupel, osvěžení v jezírku s průzračně čistou vodou. Máte možnost nechat se hýčkat pravými Thajkami při thajských masážích nebo se projet na 63 metrů dlouhém toboganu a poté si zarelaxovat ve vířivce pod širým nebem s majestátním štítem Kriváně v pozadí. Intenzivní zážitek v každém ročním období.

Kam se vydat Permon’s paradise

Pribylina 1486, Slovensko

ZA KOLIK:

od 76 eur za noc

Více na Podbanskeresort.sk

Hotelové wellness tvoří interiérová i exteriérová část a skládá se z pěti rájů: Sauna Paradise, Aqua Paradise, Kids’ Paradise, Spa Paradise a Beauty Paradise. Saunový svět tvoří více než 30 saun či vodních a parních lázní o celkové rozloze 1620 metrů čtverečních. Naším tipem je pak sauna inspirovaná starověkým orientem. Působivý design a specifická vůně marocké máty vás přenesou málem až do pohádky Tisíce a jedné noci.

„Velmi oblíbené jsou také proslulé saunové rituály našich saunových mistrů, kteří se zúčastnili dokonce mistrovství světa v Polsku,“ láká k návštěvě Adriana Sedláková z Podbanského Resortu, který je součástí tohoto komplexu.

Doma nemusíte nechávat ani děti. Pro ně je tu například speciálně upravená sauna ve tvaru jahody, v níž je teplota nastavena na 34–36 °C, či dětský bazén se skluzavkami. Na dospěláky čekají ty pravé velké skluzavky ale přece jen o kousek dál. A to v podobě svahů okolních lyžařských středisek. Nejen v Podbanském, ale i nedalekém Štrbském Plese, Starém Smokovci či v Tatranské Lomnici.

2. Bahenní koupel v Polsku

Že nemáte Polsko úplně spojené s termálními lázněmi? Po návštěvě jedněch z nejkrásnějších polských termálních lázní Goracy Potok už budete. Nacházejí se necelých 15 kilometrů od Zakopaného, a jsou tak ideálním tipem, kam zavítat po vaší návštěvě Tater. I v mrazivých dnech. Goracy Potok nabízí 21 bazénů, z toho devět venkovních. Geotermální voda v nich dosahuje až 40 °C a pomáhá při léčbě či předcházení celé řady onemocnění, od kožních problémů přes kardiovaskulární onemocnění až po Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu.

Kam se vydat Goracy Potok

Osiedle Nowe 45, Szaflary, Polsko

ZA KOLIK:

vstup pro dospělého (1,5 hodiny) od 200 Kč

Více na Goracypotok.pl

Chcete‑li si dopřát něco výjimečného, vyrazte tam ideálně večer. Všudypřítomné lávky, dřevěné konstrukce, fontány, vodopády zasazené uprostřed zdejší přírody a do toho pára stoupající z horké termální vody prorážející sluneční paprsky při západu slunce, to nemá chybu. Otevřeno je do 22 hodin.

Komplex tvoří několik skluzavek a toboganů. Pořádnou jízdu slibuje 80metrová Anakonda. Pro odvážné, kteří se nebojí výšek, tu je lezecká stěna a lanový park. V lázeňské zóně se pak nachází několik druhů saun. Naším tipem jsou místní bahenní koupele ve speciálně navržených kádích plných bahna z Černého Dunajce – 48 kilometrů dlouhé řeky v Malopolském vojvodství. Zdejší bahno má antibakteriální a protiplísňové vlastnosti a dokonale zpevňuje a vyhlazuje pokožku.

3. Rakouské UFO

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by asi vypadalo nadpozemské wellness? Naši rakouští sousedé v Längenfeldu mají nejspíš jasno. Zřejmě velmi podobně jako termální lázně Aqua Dome. Tento na první pohled pozoruhodný komplex nápadně připomíná létající vesmírnou loď. Venkovní bazény připevněné na obřím kuželu vypadají, jako by se vznášely ve vzduchu. V bazénu s vysokou koncentrací soli pak levitují na hladině i samotní hosté. Úžasný zážitek je ještě podtržený Ötztalskými Alpami a doslova špičkovou architekturou v podobě tvaru křišťálu ve středu lázní.

Termální voda z hloubky 1865 metrů naplňuje dvanáct krytých i venkovních bazénů. Denně jí jimi protečou desítky tisíc litrů. Hlavní atrakcí je zóna Ursprung Spa Dome se dvěma velkými bazény se sirnou termální vodou o teplotě až 40 °C.

Kam se vydat Aqua Dome

Oberlängenfeld 140, ­Längenfeld, Rakousko

ZA KOLIK:

od 42 eur (denní vstup / dospělý)

Více na Aqua‑dome.at

Kdo má děti, měl by jejich kroky nasměrovat do vodního světa s vodopádem a na alpskou Noemovu archu – wellness na palubě lodi. Dospělí si pak užijí saunový svět. Už jste se někdy potili v senné sauně připomínající tyrolský venkov nebo v rustikální loftové sauně z masivních trámů? Tady to zažijete. Naším tipem je pak sauna s panoramatickým výhledem na Ötztalskou soutěsku. Saunování a romantika v jednom, to se nikdy neomrzí.

Termální lázně si pro letošní sezonu nachystaly i několik novinek. Podle slov Marie Lampacherové z marketingu Aqua Dome jsou jimi speciální fitness služby zahrnující výživové poradenství, osobní trénink a speciální trénink v lese. Pro rok 2023 se již nyní připravují jógové pobyty. Jógu si tu ale můžete zacvičit i nyní.

4. Německé sklouznutí džunglí

Kam se vydat Therme Erding

Thermenallee 1–5, ­Erding, Německo

ZA KOLIK:

od 22 eur (dvě hodiny v termálních bazénech)

Více na therme‑erding.de

Až se budete pohybovat v blízkosti německého Mnichova, nezapomeňte si zajet do několik desítek kilometrů vzdálených termálních lázní Therme Erding. Návštěva bude stát za to. Je tu tolik atrakcí, že za jeden den nemáte šanci stihnout všechny. Therme Erding je totiž nejen největší skluzavkový ráj Evropy, ale jsou to i největší termální lázně na světě. Na ploše 185 tisíc metrů čtverečních se rozprostírá šest tematických světů. Je tu řada bazénů s různou velikostí, teplotou, intenzitou proudů. Jsou tu bazény s klidnou hladinou i s vlnami vysokými až dva metry. Vykoupat se ale můžete i v těch slaných nebo s mineralizovanou vodou. 27 toboganů pak slibuje sklouznutí v celkové délce téměř tří kilometrů a na skluzavce s virtuální realitou se lze projet galaxií i džunglí. Stačí si nasadit 3D brýle a proletět se třeba i s ptáky.

Neméně zážitkový je tu i saunový svět. V sauně s hvězdnou oblohou se máte možnost zabavit hledáním komet. Naším tipem je ale rozhodně sauna s vůní pekárny, po níž se můžete zakousnout třeba do právě vypečeného rohlíku.

5. Návrat k pramenům

Kam se vydat Hotel Prezident

Moravská 3, Karlovy Vary

ZA KOLIK:

od cca 10 000 Kč (dvě noci pro dva)

Více na Hotelprezident.cz

Až budete přijíždět ze zahraničí, nezapomeňte se vždy vrátit ke svým… pramenům. Kam jinam než do Karlových Varů. Jen sto metrů od proslulé lázeňské promenády a pár kroků od Vřídla stojí designový boutique Luxury Spa & Wellness Hotel Prezident. V resortu se nachází sedm druhů saunových kabin včetně biosauny a finské sauny, privátní spa suity, ale i plavecký bazén zdobený polodrahokamem onyx. Mimochodem se traduje, že tento přírodní kámen je zodpovědný za absorbování negativ. Pryč s nimi může pomoci i zdejší nabídka sta druhů wellness a kosmetických procedur.

Spolu s maséry jsou hostům k dispozici také fyzioterapeuti. „Kromě léčby zažívacích a metabolických onemocnění, cukrovky či obezity se specializujeme na léčbu stresu či únavového syndromu, při níž využíváme nejmodernější diagnostiku a unikátní procedury jako floating, bazén simulující stav beztíže díky vodě se salinitou Mrtvého moře,“ říká lékařka Milada Sárová, která hotel založila a která se dlouhodobě zabývá výzkumem léčivých účinků karlovarské minerální vody. Floating se zvukovými a světelnými efekty je pak i naším tipem na netradiční relaxaci. Stejně jako místní romantická střešní terasa lákající na odpolední sklenku prosecca a večerní žádost o ruku.

Po Vánocích se budou hodit zdejší kardioprogramy pro hubnutí, posilování a zlepšení kondice nebo anticelulitidní ošetření. „Máme i laser, dermabraze či galvaniku,“ přidává tipy pro krásu Milada Sárová.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená v zimě.