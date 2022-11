Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dříve byla zima ladovská, naše děti ale asi budou více vzpomínat na zimu covidovou. Ty moje určitě. První lockdown nás totiž dostihl na českých horách, kdy konečně měly domluveného instruktora na lyžování a já se těšila, že si to poprvé všichni užijeme společně. Ani další rok bohužel nebyl lepší. Zima se opět nesla ve znamení domácího vězení. Přesto jsem si říkala, že to risknu, a rezervovala ubytování u malého skiareálu. Když jsme měli vyjet, vláda akorát vydala nařízení, že se zakazuje přejíždět z okresu do okresu. Přiznávám: mísil se ve mně vztek i zoufalství. Bála jsem se, že děti promeškají tu správnou chvíli, kdy si mohou lyžování oblíbit. Zároveň už jsem si nedokázala představit další nekonečné dny v omezeném prostoru. Vloni nám už štěstí přálo o trochu víc, a když jsem pozorovala své ratolesti, jak suverénně sviští z kopce, byla jsem až dojatá. Stoprocentně bych si to ráda s nimi letos zopakovala. Ale.

Po covidové zimě je tu zima poznamenaná válečným konfliktem. Ta sice neomezuje náš volný pohyb, ale nutí nás držet se malinko zpátky, myslet na zadní vrátka a přehodnocovat. Podobný trend panuje nejen v našich domácnostech, ale podle Jakuba Turka, který zmapoval novinky v evropských i českých skiareálech, ovlivnil i chod některých středisek. Přestože lákadla nedosahují letos úplně pompézních rozměrů, leccos nového rozhodně stojí za to prožít. Třeba projekt S chutí lyžovat v italské Alta Badie. V horských chatách zde budou připravovat menu michelinští šéfkuchaři. A část peněz z prodeje delikátních lahůdek poputuje na podporu dětské paliativní péče. Když někdo umí spojit požitek se solidaritou a když mu záleží na dobrých věcech, pak si říkám, že svět je asi přece jen v pořádku.

Mimochodem: právě proto, že máme za sebou dobu plnou stresů a nejistot, je dobré myslet i na psychohygienu. Chcete‑li na chvíli vypnout a zkrátka jen tak být, vyzkoušejte některý z wellness tipů redaktorky Mirky Kohoutové. Relaxovat v horké vodě v UFO lodi a kochat se při tom výhledem na hory, to může být zážitek přímo nebeský. Krásnou zimu vám všem.

