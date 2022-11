Prezidentští kandidáti se na poslední chvíli činili. Bleskový finiš hlásí matematik, filantrop a podnikatel Karel Janeček. Ještě minulé pondělí měl sesbíraných 42 tisíc podpisů a vypadalo to, že do souboje o Hrad nezasáhne. Toto pondělí ale HN řekl, že už má podpisů 70 tisíc. Dost na to, aby i s rezervou pro případné chyby překonal hranici 50 tisíc k účasti v souboji o Hrad.

