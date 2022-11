Andrej Babiš jde do voleb jako jednoznačný outsider. Jakákoliv jiná interpretace současné situace by byla zavádějící. V předvolebních průzkumech Babiš drtivě prohrává s oběma svými hlavními soupeři: s Petrem Pavlem i Danuší Nerudovou. Nejsou to prohry v rámci statistické chyby průzkumů, jsou to prohry rozdílem třídy. A za dva měsíce, které zbývají do druhého kola, se takový rozdíl prakticky nedá stáhnout.

Měli bychom si proto zvyknout na sousloví „outsider Babiš“ – vystihuje totiž realitu.