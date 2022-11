S heslem Make America Great Again (Udělejme Ameriku opět skvělou) se v roce 2016 dostal Donald Trump do Bílého domu. A na stejný slogan sází i nyní, když oznámil svou prezidentskou kandidaturu do voleb v roce 2024. „Americký comeback začíná právě teď,“ prohlásil. Pokud by uspěl, byl by to největší politický návrat moderní historie USA. Zatím jediným prezidentem, kterému se to podařilo, byl na konci 19. století demokrat Grover Cleveland. Trumpovy preference jsou ale zřetelně nižší, než byly ještě před týdnem.

Jejich hodnotu srazil nečekaně slabý výsledek republikánů v kongresových a guvernérských volbách, které v USA proběhly minulý týden. Navzdory historickým statistikám, navzdory chabé popularitě demokratického prezidenta Joea Bidena a v rozporu s předvolebními průzkumy se nekonala „červená vlna“, tedy přesvědčivé republikánské vítězství. Bylo to sotva šplouchnutí.