Přes dvacet let svého dětství a mládí strávil Andrii Melnyk ve východoukrajinském městě Horlivka. Průmyslové centrum je ale od roku 2014 spolu s velkou částí Doněcké uhelné pánve neboli Donbasu okupované proruskými silami a dnes už i oficiální ruskou armádou. Třicetiletý ukrajinský právník se tak do kdysi třistatisícového sídla, ze kterého však už zhruba třetina obyvatel uprchla, nemá šanci vrátit ani na návštěvu. „My z Donbasu jsme jako potulní cikáni. Přišli jsme o domovy, nemůžeme se podívat na své rodné domy, hřiště, kde jsme si jako děti hráli, školy, kam jsme chodili. Už osm let mi ta místa velmi chybí,“ říká Melnyk, který dnes žije v Praze.

Andrii Melnyk opustil Donbas v roce 2013. Odjel studovat práva do Charkova. Bylo to krátce před zahájením bojů v roce 2014, které si tehdy nedokázal přestavit, stejně jako to, že už se domů nepodívá. Jeho vyprávění ukazuje, jak se prohlubující konflikt a válečná pohroma promítly i do osudů Ukrajinců, kteří se shodou okolností dokázali přímým následkům ruské agrese vyhnout.