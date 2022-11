Josef Tomáš žije přes čtyřicet let v Austrálii, přesto poezii na oslavu své rodné země píše nadále v češtině. Do angličtiny pak překládá básně dvou českých autorů, Jiřího Ortena a Vladimíra Holana, jejichž tvorbu si zamiloval. Za překlad Elegií Jiřího Ortena ho Australian Academy of the Humanities vybrala mezi finalisty na cenu za vynikající překladatelskou práci 2022 Medal of Excellence in Translation. U nás jeho tvorbu vydává nakladatelství Knihy s úsměvem.

Josef Tomáš chtěl původně studovat angličtinu a sanskrt, protože však na gymnáziu málem propadl z češtiny a byl naopak dobrý v matematice a fyzice, absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Působil na Slovenské akademii věd a po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 s manželkou a dvěma malými dětmi opustil natrvalo svou rodnou zemi. Ve vědecké práci pokračoval i nadále.

V roce 1976 se rodina vystěhovala do Austrálie a Josef Tomáš přijal akademickou pozici na Royal Melbourne Institute of Technology. Tam přednášel až do roku 1993, kdy odešel do důchodu. Vzápětí založil firmu zaměřenou na automobilový průmysl a výnosy z podnikání investuje do vlastní básnické tvorby.

Co jsem měl psát své matce z Austrálie, když jsem věděl, že dopisy cenzuruje StB? Proto se moje vzpomínky tak nějak samy začaly sdružovat do veršů.

Básně místo dopisů

Poezie je druhou částí života Josefa Tomáše. „Co jsem měl psát své matce, když jsem věděl, že dopisy cenzuruje StB? Proto se tak nějak samy od sebe moje vzpomínky začaly sdružovat do veršů,“ vzpomíná Tomáš.

Magazín Vánoce Stáhněte si přílohu v PDF

Během pěti let vzniklo přes 400 básní, které nepovažoval za nic víc než cvičení v básnickém umění. Do roku 2005 pak dokončil čtrnáct sbírek, z nichž poslední vyšla pod názvem Ze zápisků jedné ženy.

V nakladatelství Knihy s úsměvem vyšla jeho básnická sbírka Návrat Anežky Přemyslovny, již může čtenář vnímat jako netradičního průvodce Prahou. Vyšla v sedmi jazykových mutacích s ilustracemi Petra Probsta.

Pokud hledáte dárek pro své blízké v angličtině, pak by vás mohly oslovit překlady básní Elegie Jiřího Ortena nebo Sen, Noc s Hamletem, Noc s Ofélií či První testament Vladimíra Holana.

Z další produkce nakladatelství stojí za vyzdvižení oceňovaný román Když se stíny natahují česko‑bosenské autorky Jasminy Petlach a oddechový román Šárky Blažejové Dávná moc zlatého kapradí či cestopis Petra Sedláčka Laos 2x jinak.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.