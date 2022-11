Když pražské arcibiskupství oznámilo minulý týden svůj záměr prodat středověkou Jindřišskou věž v centru Prahy, vzbudilo to vlnu nevole nejen mezi katolíky. Například primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro Deník N uvedl, že ho opravdu mrzí, že stavbu nenabídla arcidiecéze k přímému prodeji nejprve městu nebo městské části. „Zejména když je zjevné, že důvodem prodeje je ekonomická nevýhodnost věže. Předpokládám, že tam bude také nyní vyžadována nějaká investice, takže komerčního kupce budou hledat těžko,“ dodal v sobotu Hřib s tím, že Praha má zájem se v prodeji angažovat.

Jeho slova potvrdil ve středu generální vikář arcidiecéze Jan Balík. Věž prodává církev za 75 milionů korun, rovnou však varuje, že dalších přibližně 35 milionů spolknou investice do potřebných oprav. „Jestli si ji koupí magistrát, Praha 1, nebo člověk, který má chuť mít takovou věž, aby se jednou jmenovala po něm, je z byznysového hlediska jedno. Pro nás je důležité prodat to tomu, kdo předloží nejlepší nabídku,“ řekl ČTK. Podle něj nejde o sakrální objekt, tudíž si jej může zakoupit kdokoli.

Matyáš Berdych, kostelník a člen ekonomické rady farnosti u sv. Jindřicha, postup arcibiskupství kritizuje. Říká, že věž patřila po stovky let právě jeho farnosti, která byla teprve v roce 2008 donucena darovací smlouvou, do níž měly HN možnost nahlédnout, památku bezplatně převést do majetku pražského arcibiskupství. To, že by věž koupilo hlavní město, považuje za menší zlo. Ideální by podle něj bylo, aby arcidiecéze objekt vrátila původnímu vlastníkovi.