Jeden z nástrojů boje proti praní špinavých peněz, veřejná evidence skutečných majitelů, se bude muset výrazně omezit. Přesněji tedy přístup k ní. V úterý o tom rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu říká, že evidence skutečných majitelů musí být veřejně přístupná. Každý si tak může vyhledat, kdo jakou firmu ve skutečnosti ovládá. Soudní dvůr ale došel k tomu, že to příliš zasahuje do soukromí vlastníků firem. A veřejný přístup do registru by se tak měl omezit.