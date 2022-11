Sejít se jednou týdně s ukrajinským spolužákem, pracovat na společném miniprojektu, překonat ostych a navázat přátelství. To je úkol pro mladé studenty, kteří se v září letošního roku zapojili do buddy programu „Stojím při tobě“ zaměřeného na adaptaci žáků z Ukrajiny do českých, slovenských a rumunských škol pod záštitou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Programu se účastní dvojice složené vždy z jednoho českého a jednoho ukrajinského žáka. Ty si vyberou činnost, která je baví, za pomoci dospělého mentora si vytyčí společný cíl na tříměsíční období a pak už se schází k aktivitám, které jim pomáhají lépe se seznámit a komunikovat.

Radost ze sportu a dobrý pocit z pomoci

„S Ivanem poznáváme značky aut a chystáme se společně pustit do opravy auta u dalšího kamaráda v garáži,“ těší se šestnáctiletý Martin Suchánek ze Střední školy polytechnické v Kyjově, kde program probíhá. Jeho spolužáci, kteří se k iniciativě také připojili, chodí se „svým“ Ukrajincem do posilovny, hrají počítačové hry nebo se věnují míčovým sportům a dalším koníčkům. „Snažím se rozšířit Marianovu slovní zásobu na téma fotbal a celkově ho uvést do světa českého fotbalu,“ představuje náplň svého buddy programu patnáctiletý Matyáš Fiala. Nezůstane samozřejmě jen u slovíček, fotbal si chce se svým ukrajinským spolužákem i zahrát. Kromě radosti ze sportu mu aktivita přináší dobrý pocit z toho, že pomáhá.

Vůči ukrajinským uprchlíkům i dětem se začínají projevovat už i první nenávistné postoje.

Nadace České spořitelny Dana Brandenburg,

předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny 1. Kam se posunula firemní filantropie za posledních 10 let? Posílila se a vzrostla, přibyla řada fondů a nadací, kterým se daří uvádět do pohybu potřebné a často složité systémové změny. Velmi nás těší, že i v Česku přibývá případů, kdy se filantrop rozhodne pro významný jednorázový finanční vklad do nadace či nadačního fondu s cílem tento kapitál rozmnožovat a z výnosů tak zabezpečit dlouhodobý zdroj příjmů pro naplňování filantropických aktivit. Nejsou to ale jen finance, jsou to i vize, motivace a vlastní projekty, kterými filantropové přispívají. Zlepšit by se mohla míra zapojení a spolupráce všech významných aktérů v daném odvětví a rozhodně i spolupráce mezi jednotlivými donory. 2. Podle jakého klíče si vybíráte oblast podpory? Už 200 let Česká spořitelna pomáhá tomu, aby se u nás lidem spokojeně žilo, aby společnost prosperovala. Protože významným předpokladem prosperity je úroveň vzdělání, stalo se právě školství stěžejní oblastí naší podpory. Foto: archiv nadace

„Když jsme program ve škole představili, zavládlo mezi našimi žáky nadšení, okamžitě projevili zájem. Stejně nadšeně následně reagovali i ukrajinští žáci,“ popisuje reakce účastníků Martina Filipová, která jako mentorka programu doprovází žáky v kyjovské škole na jejich cestě od seznámení přes hledání společných zájmů a tématu miniprojektu až k závěrečné prezentaci. Jejím úkolem je i pomáhat školákům překonávat případné potíže, reflektovat s nimi průběh programu a motivovat je k dosažení vytyčených cílů.

„Ke komunikaci nám pružně slouží skupinový chat na messengeru, kde mohu flexibilně reagovat na otázky žáků, řešit případné obtíže nebo organizovat společná setkání,“ říká mentorka. Za důležité považuje i vedení žáků k samostatnosti a zodpovědnosti, což podle jejích slov není pro všechny úplná samozřejmost a někdy to stojí hodně úsilí. Ze strany českých i ukrajinských žáků zaznívají velmi pozitivní ohlasy už po prvních týdnech, kdy program probíhá. „Přínosem je, že se učím komunikovat v češtině a cítím zodpovědnost za náš projekt. Je to super zkušenost pro mě i pro mé spolužáky,“ hodnotí program patnáctiletý Marian Velykyj z Ukrajiny.

I na školách se objevují projevy nenávisti

Program Stojím při tobě je jednou z iniciativ, které čerpají prostředky ze speciálního fondu Nadace České spořitelny zaměřeného na integraci ukrajinských dětí do tuzemských škol. Patří k nim další programy nabízející širokou škálu aktivit od výuky češtiny přes orientaci v českém kulturním a pracovním prostředí až po terénní práci a volnočasové aktivity. Výběrem projektů se nadace snaží podpořit z grantu různorodé iniciativy, které pokryjí oblast duševního zdraví, jazykových kompetencí a dalších rozvojových aktivit v kolektivu vrstevníků.

Mezi vybranými organizacemi je například centrum Locika, které se specializuje na psychologickou pomoc při vyrovnání se s traumaty způsobenými válečnými zážitky. „Jejich tým specialistů už od léta řeší adaptaci ukrajinských rodin i na situaci, že bude válka trvat dlouho, že to není jednorázová událost a je třeba vyhledat odbornou pomoc. Zároveň se bohužel objevují první projevy nenávisti vůči ukrajinské komunitě i mezi dětmi ve školách, tím se Locika také zabývá,“ představuje činnost organizace Jakub Mareš, programový manažer Nadace České spořitelny. Grant podporuje mimo jiné i ukrajinské učitelky, kterým organizace Začni učit! pomáhá zvládnout nástup do českých škol, aby se mohly plnohodnotně zapojit do vzdělávání ukrajinských dětí a odlehčit tak českým pedagogům.

Do fondu na integraci ukrajinských školáků nadace celkem alokovala 80 milionů korun. Při výběru projektů, kterým udělí grant, klade důraz na relevantní zkušenosti organizace, velikost plánovaného dopadu projektu a schopnost žadatele inovovat a spolupracovat. Významným kritériem je také snaha nenahrazovat nadačním grantem zdroje z veřejných rozpočtů. Nadace se tak snaží vykrývat „bílá místa“ ve veřejném financování. „Většina podpořených projektů svou práci v současné době rozjíždí, ale ti, kteří začali už na jaře, většinou zaznamenali dobrou odezvu – byli ve správný čas na potřebném místě,“ hodnotí dosavadní průběh programu Mareš.

