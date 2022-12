Stále ještě se říká, především sami Američané to rádi zdůrazňují, že v Bílém domě vládne „lídr svobodného světa“. Ale co když se jmenuje Donald Trump? Který ve své prezidentské kampani 2016 vyhlásil: „Mám rád nevzdělané.“ Hned po jeho nástupu do Bílého domu pak přišla jeho poradkyně s termínem „alternativní fakta“. A sám Trump během svého čtyřletého prezidentství vypustil 30 573 zavádějících nebo lživých prohlášení.

Bylo to tak bezprecedentní, že máme sklon považovat Trumpa za výjimečný úkaz, politickou kometu, která přiletěla a zase zmizí. Podle Andyho Borowitze, redaktora časopisu New Yorker, je to ale jinak.