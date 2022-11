U plechových dveří velína, kde mezerou probleskují obří obrazovky, si hrají dvě kočky. Za oprýskanou zdí se ve více než padesát let staré hale v obřích míchačkách, zvaných reaktory, připravuje jeden z výrobků, o který je nyní v celé Evropě obrovský zájem – bezdýmný střelný prach. Je to náplň do nábojů různých ráží, po kterých je teď kvůli válce na Ukrajině obří poptávka.

Vyrobit jednu dávku je tady, v srdci pardubické Explosie, na zařízeních starých dvacet let záležitost zhruba třinácti hodin. Kromě samotného míchání se potom kuličky prachu třídí podle velikosti. Ideální je průměr 0,3 až 0,6 milimetru. Pak se suší a dál upravují a balí.