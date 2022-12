Už před třemi lety s tím přišli Starostové, a Piráti si ten nápad dali dokonce do programu. Někteří odborníci říkají, že by to české politice prospělo, jiní, že by to prospělo jen některým stranám (ne náhodou právě Starostům nebo Pirátům) a že je to vlastně dost nerozumné – dát volební právo v Česku lidem už od 16 let.

Není to zdaleka téma jen v Česku. I v mnoha dalších zemích se hledá recept, jak zvýšit často nízkou volební účast a jak přivést k politice mladé, které dnes podle mnoha studií svět politiků vlastně zase tak moc nezajímá. Před nedávnem například rozhodli poslanci Spolkového sněmu, že v Německu budou moci do europarlamentu volit lidé od 16 let.

S blížícími se prezidentskými volbami je proto dobré položit si následující otázku: Měli bychom v Česku snížit věkovou hranici pro volební právo na 16 let?

V Think-tanku HN na ni odpovídají:

- Michael Žantovský

- Radkin Honzák

- Petr Just

- Ladislav Cabada

- Petra Hůlová

- Milan Znoj

- Ladislav Mrklas