Když Miloš Zeman dostal ve víkendovém rozhovoru pro rozhlas otázku na největší úspěch svého pomalu končícího prezidentování, odpověděl podle svého zvyku na něco jiného. Pustil se do rekapitulace celých 32 let, co je v politice. Na posluchače tak hrnul vzpomínky na to, jak zařídil vzestup sociální demokracie a nezvládl výběr svého nástupce, na dávné spuštění Temelína, profesionalizaci armády, neúspěch akce Čisté ruce či privatizaci bank. Desetiletí, po níž je hlavou státu, pak rychle odbyl nekonkrétní zmínkou o důrazu, který kladl na ekonomickou diplomacii.

Je odcházející prezident tak skromný, nebo se opravdu po deseti letech na Hradě nemá čím pochlubit?