Politici se občas chovají jako fotbaloví fanoušci. Skandují slogany, aby mobilizovali své voliče, podobně jako když diváci na zápase chtějí pohnat k lepšímu výkonu svůj tým. Je to normální, k politice to patří. Ale – politici si, na rozdíl od fanoušků, nemohou vystačit pouze se skandováním mobilizačních sloganů. Především ti, kteří jsou u moci, musí prokázat taky smysl pro realitu. Snění, fantazírování, musí mít své meze. Plně to platí o tom, jak přistupovat k ruské agresi na Ukrajině.

Mnoho politiků tvrdí, že nelze vůbec zvažovat mír, dokud Ukrajina nezvítězí. Přičemž vítězství znamená plné obnovení ukrajinských hranic včetně Krymu, vytlačení ruské armády z veškerého ukrajinského území a postavení ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spolupracovníků před soud. „Dokud nebudou tyto cíle naplněny, žádný mír nemůže zajistit ničí bezpečnost,“ tvrdí třeba estonská premiérka Kaja Kallasová.