Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se chce ve finále volební kampaně, kde zatím podle průzkumů patří k hlavním favoritům, opřít o dvojici poradních týmů. Součástí jednoho jsou podle informací HN známé tváře jako ekonomové Tomáš Sedláček a Filip Matějka nebo bývalí lidovečtí politici – ministr kultury Daniel Herman a europoslanec Pavel Svoboda. Další pak má tvořit tým lidí do 35 let, pomocí něhož hodlá Nerudová lépe cílit na mladé voliče.

Tým známých expertů zatím nefunguje tak, že by se všichni pravidelně scházeli. Nerudová spíše probírá s jednotlivými členy vždy vybrané téma. „Jsou to špičky ve svých oborech, s kterými konzultuji svůj program,“ řekla HN Nerudová. Spolupráce dosud probíhá v neformální rovině a není nijak placená. A nejde o lidi, kteří by v případě zvolení měli zaujmout nejvyšší úřednické pozice, jako jsou kancléř nebo šéf protokolu – o těch ještě Nerudová jasno nemá. Teď jde čistě o poradce.