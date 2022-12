Když v posledních měsících ruský prezident Vladimir Putin opustil svůj uralský bunkr nebo jiné místo, kde se skrývá, a vyrazil do zahraničí, bylo to vždy kvůli tomu, že něco potřeboval. Dnes už jsou proslulé záběry, jak ho vedle tureckého prezidenta Recepa Erdogana, který s tím začal, nechávají čekat i kolegové ze středoasijských republik nebo čínský prezident Si Ťin-pching, na jehož zemi se Rusko pomalu, ale jistě stává ekonomicky závislým.

Návštěva Běloruska, kam se Putin vypravil v pondělí, je ale něco trochu jiného. Ruský diktátor tam také něco chce od svého kolegy Alexandra Lukašenka – a to nejspíše větší zapojení do útoku na Ukrajinu než dosud. Ale je to Lukašenko, kdo v tomto tandemu tahá za kratší konec, i když se přinejmenším rétoricky přímému zatažení do války brání zuby nehty a občas stále vysílá signály na Západ, že by přece jen byl ochoten se o něčem bavit.