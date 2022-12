Toto není reklama na token XIXOXIX. Toto je zamyšlení otce tří dětí, jak je naučit dlouhodobě odkládat vytvořenou hodnotu. „Proč složitě řešíš, jakou hodnotu mají děti ve svých prasátkách? Důležité snad je, že si střádají,“ podivuje se manželka. „Protože fiat!“ odpovídám impulzivně.

„Proč si mají naše děti střádat na italské auto?“ diví se mému nepochopitelnému výkřiku žena. Dobře, musím svoje myšlenkové pochody trochu osvětlit. Fiat je označení pro peníze s nuceným oběhem. Naše děti musí při placení zboží a služeb používat fiat, podle ČNB jsou to koruny. Na školách se pak učí, že jednou z funkcí koruny je i uchovávání hodnoty. Jenže teď, při 20procentní roční inflaci, mají z dědovy vánoční tisícovky o rok později jen stovek osm. Nemohu jim s čistým svědomím říkat: spořte si korunky do prasátka, abyste se měly za pár let lépe, protože se jim scvrkávají jako křížaly.

Takže se s manželkou shodneme, že dávat peníze do prasátka nemá dlouhodobě smysl. Ale jak to podat dětem? Peníze jsou vlastně takové knoflíky na knoflíkovém trhu, kde děti vidí, že za ně mohou v krátkém čase něco koupit. Dlouhodobě však děti musíme naučit skutečně spořit (tedy pokud se něco nezmění a fiat nezačne plnit i funkci uchovatele hodnoty). Tomu už moc nevěřím, když vidím, jak se s penězi plýtvá. Nezbývá než naučit děti kupovat si svou odvedenou práci v budoucnu. Prostě je naučit investovat.

Jedna z možností dlouhodobého investování je nakupovat akcie firem, kde pracují lidé, které známe, nebo kde chtějí za pár let pracovat naše děti. Soused Marek pracuje v bance, já v investiční společnosti. Když tankujeme na Shellce, sledujeme YouTube (Google), voláme iPhonem či Samsungem, všude tam pracují naši známí či rodiče jejich kamarádů. Dětem tedy můžeme vysvětlit, že svými úsporami mohou podpořit někoho, koho znají. Za pár let také ony samotné mohou pro jednu z těchto firem pracovat. Zkrátka naučíme je měsíčně dávat část kapesného do akcií a k tomu něco přihodíme. Budou mít takové dlouhodobé akciové prasátko.

Teď už zbývá jediné – vážně to skutečné investování probrat s dětmi.