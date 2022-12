Tři týdny před prezidentskými volbami je situace čím dál vyrovnanější a žádný z trojice favoritů voleb si nemůže být jistý postupem do druhého kola. Ani šéf ANO Andrej Babiš, u něhož to dlouho vypadalo jako jasná záležitost. Uznává to i on sám. Na přímý dotaz, koho by si v druhém kole přál, říká, že nejdřív musí uspět v tom prvním. Podle informací z jeho okolí by si v případě postupu více věřil na bývalou rektorku Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudovou.

V generálovi ve výslužbě Petru Pavlovi vidí kvůli jeho mezinárodním zkušenostem z pozice předsedy vojenského výboru NATO silnějšího soupeře. A roli pak hraje i taktická úvaha.