Mariah Carey zpívá, že na Vánoce nechce nic jiného než tebe – a dobře jí to vynáší. Její písnička All I Want For Christmas Is You je globálně tak populární, že před ní není úniku. Hraje z rádií, reproduktorů v obchodech i playlistů lidí na sociálních sítích, čímž na tantiémech autorce vydělává 2,5 milionu dolarů ročně (57 milionů korun), jak spočítal týdeník The Economist.

Zpěvačka Carey svůj největší hit nahrála už v roce 1994 v rámci svého čtvrtého studiového alba. Od té doby na licenčních poplatcích za přehrávání získala už více než 60 milionů dolarů.