Loňské propady technologických akcií dolehly také na financování start-upů. Konkrétně ve Spojených státech se investice do těchto firem oproti roku 2021 snížily o třetinu. Šéfové venture capital fondů (VC) investujících do start-upů nakládají s kapitálem obezřetněji, byť sami zatím nedostatkem peněz od investorů netrpí. Současné fondy, které nyní staví portfolia, totiž vybraly od investorů kapitál ještě na přelomu let 2021 a 2022.

V horší situaci jsou ale investoři VC fondů, jimž se nyní uzavírá jejich životní cyklus. Na jeho konci se počítá například s tím, že se start-up uvede na burzu, fond prodá svůj podíl a výnosy pak pošle investorům. Podle Martina Hudečka, jenž v investiční skupině RSJ spravuje fondy investující do venture capital fondů, se ale zároveň otevřelo unikátní okno, které bylo na trhu naposledy v roce 2007, a přichází období oddělování zrna od plev.