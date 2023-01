Ve Spojených státech mají čtyři z deseti „covidových“ pacientů novou subvariantu omikronu nazvanou XBB.1.5. Vyplývá to z oficiálních údajů tamního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí z konce loňského roku. Ještě na začátku listopadu to přitom byly zhruba čtyři procenta, tedy desetkrát méně. A podle listu The New York Times je v USA aktuálně nejvíce hospitalizací s covidem za posledních deset měsíců. Země proto stejně jako Itálie znovu zavedla testy pro cestující z Číny, kde virus po rozvolnění pravidel znovu plní nemocnice.

Nová podvarianta omikronu se přitom nevyhýbá mladým lidem. Navíc by se podle ředitele Biologického centra Akademie věd Libora Grubhoffera mohla mezi populací šířit rychleji.