Že budou mít penzijní fondy katastrofální rok, bylo jasné už dlouho předtím, než Asociace penzijních společností vydala přehled výsledků. Čísla působí depresivně sama o sobě – konzervativní fondy v roce 2022 zhodnocovaly svěřené prostředky jen nepatrně, tzv. dynamické pak odepsaly 11 procent. Když zohledníme i růst cen, je to učiněné waterloo, vždyť průměrná inflace loni přesáhla 15 procent. A co víc, růst cen bude z hodnoty úspor a investic ukusovat i příští rok, protože pokud ke zkrocení inflace opravdu dojde, bude to zřejmě až v posledním čtvrtletí.

Ani dva hodně špatné roky nejsou u produktů z principu zaměřených na dlouhodobý horizont důvodem k panice. Ta je ale oprávněná při pohledu na poplatky v kombinaci s tím, jak fondy zhodnocovaly peníze takřka čtyř a půl milionu Čechů v době, kdy se kapitálovým trhům dařilo.