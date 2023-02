Po šesti letech končí mandát členům bankovní rady ČNB Oldřichu Dědkovi a Marku Morovi. Každý z nich představoval opačný protipól strategie měnové politiky, ale každý byl ve svém názoru konzistentní. Zároveň oba prosazovali politiku, jíž hluboce věřili na základě své odborné expertizy. Neměnili názor oportunisticky s tím, že jim to něco přinese či že se někomu zavděčí.

Oba radní odvedli v ČNB dobrou práci. Pestrost názorů a expertizy je přesně to, co národní banka potřebuje, aby nepropadla skupinovému myšlení. Momentálně většina komentátorů chválí Marka Moru za jeho důraz na zvyšování sazeb. Také souhlasím, že vyšší sazby by nám aktuálně pomohly, a velmi pravděpodobně se jim v letošním roce nevyhneme.