Zhruba sto padesát tisíc malých akcionářů s napětím sleduje, co vlastně vláda vymyslí, aby získala pod svoje „křídla“ ČEZ a současně za to nemusela nic platit a ničeho se vzdávat. Což je, jak ukazuje dosavadní vývoj, přání pochopitelné (z pozice vlády), nicméně ne příliš pravděpodobné.

Jak ostatně uvedl jeden z ne tak malých akcionářů, jeden z nejbohatších Čechů, finančník a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač, pro Radiožurnál: „Já tomu legitimnímu záměru vlády mít sto procent ve výrobní části ČEZ rozumím. Pořád je to ale zbavení majetku někoho, kdo ho nechce být zbaven. Takže by to mělo být za nějakou náhradu a transparentně, měla k tomu být nějaká diskuse,“ uvedl s tím, že považuje současnou cenu za podhodnocenou.