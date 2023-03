Ochrana vkladatelů zkrachovalých Silicon Valley Bank a Signature Bank nebude stát daňové poplatníky ani dolar, tvrdí američtí politici a úřady. „Je to naprostá blbost. Záchrana způsobí, že Fed bude muset natisknout peníze, kterými nahradí ty, jež se vypařily kvůli těmto krachům,“ komentuje současnou situaci Jan Pravda, investor a zakladatel společnosti Pravda Capital. Výsledkem bude podle něj oslabení dolaru a inflace.

Americké úřady nakonec zachránily vkladatele v Silicon Valley Bank a Signature Bank. Nevytváří to morální hazard, když se v plné výši zachránili například i vkladatelé z řad venture firem? Nebudou se nyní hnát investoři jen za výnosem?

Bezpochyby ano, je to stoprocentně morální hazard. Ten se za posledních 30 let a zejména po finanční krizi 2008 zvyšuje nepřetržitě. Kromě zvýšení úroků v USA jsem nezaznamenal žádné významné kroky k jeho redukci.

Jak by úřady mohly morální hazard snížit?

Úřady se musí se držet toho, co slíbily. Jestli jsou chráněná depozita do 250 tisíc dolarů, tak to dodržovat. Ochránit jen vklady do této částky a zbytek by holt nesl riziko. Start-upy by měly pochopit, že riziko je všude kolem nich. Ostatně hlavní práce těchto podnikatelů a zejména investorů je řešit riziko. Bohužel to zase začíná vypadat tak, že americký Fed a obecně centrální banky praktikují postup, že jakmile se někde objeví riziko, vezmou „finanční antidepresiva“ a narvou je do ekonomiky, aby si riziko přestala uvědomovat. Místo toho by však měly nechat podobnou záležitost projít systémem, aby se s ní vypořádal a vybudoval si imunitu, to znamená učil se. Takto si systém pouze zvyká, podobně jako u antidepresiv, že když je problém, přiběhne Fed a riziko pozře do svých zdánlivě bezedných útrob.

Kdo nakonec krachy bank zaplatí?

Americké úřady a politici tvrdí, že to nezaplatí z peněz daňových poplatníků. To je naprostá blbost. Systém je tak složitý, že se taková věta dá vyslovit, ačkoliv je v podstatě nepravdivá. Záchrana způsobí, že Fed bude muset natisknout peníze, kterými nahradí ty, jež se vypařily kvůli těmto krachům. To budou desítky miliard dolarů, což způsobí další inflaci a v konečném efektu oslabení dolaru vůči ostatním měnám. Není to tak, že se natisknou peníze a jede se dál zcela stejně. Způsobí to oslabení dolaru, což se už v pondělí stalo. Takže nakonec to stejně zaplatí běžní Američané.