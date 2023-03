Louis-Michel Le Peletier, markýz de Saint-Fargeau, během Velké francouzské revoluce hlasoval pro popravu krále Ludvíka XVI. O tři dny později ho to stálo život, když ho ubodal bývalý královský voják a Le Peletier se stal prvním mučedníkem revoluce. Uběhlo přes 230 let a jeho potomek Charles de Courson usiloval o hlavu francouzské premiérky Elisabeth Borneové. Krále v 18. století pod gilotinu poslal rozdíl jediného hlasu, dlouholetému poslanci, který vyvolal hlasování o nedůvěře vládě, jich v pondělí večer devět chybělo.

I to ale bylo mnohem méně, než se čekalo. Opozici se nelíbí kontroverzní reforma penzí, která zvýší hranici odchodu do důchodu z 62 let na 64 let. Proti ní v posledních měsících protestují a stávkují statisíce Francouzů.