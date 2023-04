Pokud by nepřišla válka na Ukrajině, byly by to pravděpodobně ty nejoptimističtější hospodářské výsledky v historii CPI Property Group (CPIPG). Realitní skupina, kterou ovládá jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek, loni totiž spolkla dva velké rakouské konkurenty – společnosti Immofinanz a S Immo. Akvizice s prvky nepřátelského převzetí se podařilo dotáhnout po dvouletém úsilí a aktiva CPIPG tak v roce 2022 vyrostla o 63 % na impozantních 23 miliard euro.

Jenže zároveň začala válka, s ní ekonomické ochlazení a na zapití velkého akvizičního sousta vyschnul koktejl z levných peněz. Zadluženost skupiny proto vyrostla na 50,9 % měřeno ukazatelem Net LTV (poměr dluhů k valuaci majetku, pozn. red.), což je meziroční nárůst o více než 15 procentních bodů a CPIPG musí situaci naplno řešit.