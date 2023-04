Případ amerických dokumentů uniklých na veřejnost stále zaměstnává světová média i zaskočenou administrativu USA. Utajované vojenské spisy popisují rozsah západní pomoci Ukrajině i armádní slabiny Kyjeva. Naznačují ale také, že Spojené státy špehovaly i blízké spojence.

Kdo a proč citlivá data do oběhu pustil, není dosud i přes nejrůznější spekulace médií jasné. S novou interpretací výbušného úniku teď každopádně přišli analytici citovaní ukrajinským deníkem Kyiv Post. Podle nich se přinejmenším část dokumentů dostala na veřejnost záměrně. A do oběhu je prý poslal zatím neznámý hráč z Ukrajiny nebo USA, a to aby znejistil Rusko.