Nejsou žádné spory, všichni táhneme za jeden provaz. Aspoň tak to teď podle premiéra a šéfa ODS Petra Fialy vypadá mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Realita, o které žádná ze stran oficiálně mluvit nechce, je ale mnohem komplikovanější. Zatímco před kamerami se armádní představitelé vesměs snaží zachovat dekorum, v neoficiálních rozhovorech si stěžují, že ministryně za ODS jim do všeho mluví, a to včetně naprostých maličkostí. A že pokud není po jejím, je obtížné s ní vyjít.

