Bývalý viceguvernér Tomáš Nidetzký před rokem odešel z vedení České národní banky a po povinné přestávce před ním nyní stojí nová výzva. Zvítězil ve výběrovém řízení na post šéfa Národní rozvojové banky, státní instituce, která podporuje výhodnými úvěry malé a střední firmy (původně se jmenovala Českomoravská záruční a rozvojová banka).

Nidetzkého čeká v dresu NRB lobbování u politiků, aby prosadil svoji vizi toho, čím by tato instituce v budoucnosti měla být. V rozhovoru s HN říká, že by NRB měla sloužit různým ministerstvům jako kompetenční centrum: měla by pro ně na zakázku vytvářet a spravovat vhodné finanční nástroje, které by umožnily plnit různé státní úkoly – od výstavby dostupného bydlení či nemocnic až po modernizaci železnic a dálnic. Do NRB by tak přišlo víc peněz a ministerstva by zase nemusela hledat experty na finančnictví a zřizovat specializované odbory. Nidetzký argumentuje, že finanční nástroje – třeba dotované úvěry, kapitálové investice nebo dluhopisy se státním ratingem – jsou na rozdíl od dotací návratné. A snížily by závislost na dotačním dopingu z EU, který pro Česko tak jako tak brzy skončí.

„Do budoucna nebudeme čistí příjemci dotací z EU, nýbrž čistí plátci. A na to se opravdu musíme připravit. Připravit si na to infrastrukturu, například právě NRB, připravit na to ministerstva. Abychom národní zdroje, které máme, plus evropské zdroje pouštěli do ekonomiky prostřednictvím návratných finančních nástrojů,“ říká .

Podle Nidetzkého by další změnou také mělo být, že by pod NRB přešla Česká exportní banka. Nový šéf naopak možná zruší Národní rozvojový fond, pokud stát neschválí dva navržené projekty rozšíření nemocnic. Tento fond, který v roce 2020 prosadil premiér Andrej Babiš (ANO) místo sektorového zdanění bank, zatím žádné projekty nemá.