Už na podzim by český divák mohl mít v nabídce dva nové sportovní televizní kanály. Profitovat by z toho měli zejména fanoušci basketbalu, volejbalu, házené a florbalu. Právě to jsou sporty, na které se majitelé nových projektů chtějí zpočátku zaměřit, jelikož karty u fotbalu a hokeje jsou rozdané nebo nad jejich možnosti.

Oba projekty jsou si v mnoha směrech podobné: budou využívat partnerství se streamovacími platformami, měly by se na televizních obrazovkách objevit do konce letošního roku, nejvíce budou konkurovat veřejnoprávní ČT sport a stojí za nimi podnikatelé se silným kapitálovým zázemím.