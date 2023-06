Slovo razborki znamená v ruském kriminálním slangu souboj gangů, tedy organizovaných zločineckých skupin. A to je přesně perspektiva, kterou je třeba se dívat na páteční a sobotní události v Rusku. Vůdce jednoho z gangů – tedy šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin – se pokusil vyzvat na souboj toho nejsilnějšího, tedy prezidenta Vladimira Putina.

Celá epizoda, která byla pro Putina dosud největší domácí mocenskou hrozbou, nakonec skončila řešením, které vypadá jako kompromis. Který ale nemůže dlouho vydržet. Jeden zásadní závěr z něj ale je možné udělat: ruský prezident vyšel ze střetu zásadně oslaben – a to už jen proto, že východisko mu musel pomoci najít jeho vazal, běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

„Znamená to výrazné a viditelné Putinovo oslabení,“ zhodnotil pod podmínkou anonymity na dotaz HN sobotní události jeden z českých diplomatů, který se Ruskem zabývá. Ale ani on, ani další experti se nechtěli pouštět do větších spekulací. Informací o tom, co se děje uvnitř ruské mocenské kliky, je málo.