Čím to, že Toyota, tvůrce prvního masově prodávaného hybridního auta Prius, je v porovnání s konkurenty poměrně skeptická, když jde o „plnokrevné“ elektromobily spoléhající jen na baterie? Značný podíl na tom má dlouholetý šéf automobilky a od letošního dubna předseda její dozorčí rady Akio Toyoda. Vnuk zakladatele automobilky je – či byl, nyní je mu 67 let – také amatérský závodník. Má proto pro silný spalovací motor s písty a ventily a turbem slabost. Jeho vášeň je tak silná, že pod pseudonymem Morizo závodil i v Le Mans a prosadil do výroby řadu sportovně laděných modelů. Prototyp nadupané verze kompaktního modelu Yaris, základu pro světový šampionát rallye, jako testovací jezdec osobně rozsekal. Tedy ne on, to Morizo.

Že osobní preference ovlivnily pomalý nástup elektromobilů do výrobního programu Toyoty, naznačil i jeho rok a půl starý výrok – auta na baterie samozřejmě podporuje kvůli obchodním dopadům, ale pro něj to dlouho nebylo to pravé. Toyoda patří k nemnoha šéfům světových automobilek, kteří v posledních letech varují před tím, aby odvětví vsadilo vše na kartu elektromobility. Uznává, že emise uhlíku se musí kvůli ochraně klimatu eliminovat, ale opakuje, že k cíli vedou různé cesty. I proto je Toyota lídrem na poli využití vodíku a nezavrhuje ani spalovací motor v kombinaci se syntetickým palivem.