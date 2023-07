Pro lidi, kteří odmítají střední proud v životě i hudbě, se ve druhé půlce léta otvírá spousta možností, jak svůj postoj upevnit na některém z vyhraněných festivalů.

Asi nejproslulejší hudební akcí pro vyznavače zcela rozdílných žánrů, než jaké nabízejí dramaturgie Radiožurnálu i většiny komerčních stanic, je Brutal Assault. Koná se od 9. do 12. srpna mezi hradbami pevnostního města Josefov v Jaroměři. I jedincům, kteří o této akci ještě neslyšeli a pod výrazy death metal nebo groove si nedokážou nic představit, hodně napoví názvy některých kapel. Namátkou: Deicide (Bohovražda), Dying Fetus, In Flames, Napalm Death a Heaven Shall Burn.