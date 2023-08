Požár na Havajském ostrově Maui si vyžádal nejméně 93 obětí na životech. Informovaly o tom zahraniční agentury s odvoláním na místní úřady. Podle havajského guvernéra Joshe Greena může ale bilance ještě zásadně vzrůst. Pohřešují se stovky lidí a psovodi pátrající po nezvěstných zatím prošli jen tři procenta spálené oblasti. Co do počtu mrtvých je tak oheň na Maui nejhorším požárem v USA za posledních 100 let. Druhý nejtragičtější požár v novodobé americké historii zahubil podle agentury AP v roce 2018 v severní Kalifornii 85 lidí.

