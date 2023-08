Ruská invaze na Ukrajinu měla v Evropě drtivý dopad na ceny energií a potravin, způsobila ale i pád ruského rublu či ruských akcií. Zle pošramotila rovněž hodnotu investic největší tuzemské investiční skupiny PPF, kterou kontroluje rodina Kellnerových.

Skupina přitom byla v minulosti na ruském trhu velice aktivní a úspěšná. Rozjela zde splátkovou společnost Home Credit, investovala do administrativních center nebo například do logistických parků. Po zahájení války na Ukrajině se však začala ruských majetků rychle zbavovat, a to i za cenu vysokých ztrát.