Největší město moravskoslezského regionu je součástí věhlasného veletrhu s drobnými přestávkami od roku 2002. Letos se na něm představí opět pod značkou Czech Cities & Regions. Své atraktivní developerské příležitosti Ostrava zdůrazní i přítomností světoznámé architektky Evy Jiřičné či architekta Stevena Holla.

Veletrh Expo Real patří mezi nejvýznamnější investiční veletrhy. Důkazem je masová účast developerů, investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, stejně jako zástupců místních samospráv a států. Veletrh je cenným zdrojem kontaktů, setkání, informací a zkušeností a účastní se ho přes 40 tisíc vystavovatelů i návštěvníků ze 73 zemí světa.

Eva Jiřičná Česká architektka žijící v Londýně. Má dva architektonické ateliéry – v Londýně a AI Design se sídlem v Praze, který založila s architektem Petrem Vágnerem v roce 1999. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu po srpnové okupaci. Nastoupila v ateliéru Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Proslavila se díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. Pro její stavby je charakteristické použití skla, kovu i betonu, je známá také díky návrhům skleněných schodů. Je držitelkou řádu Britského impéria.

Být na Expo Real se proto pojí s jistou formou prestiže, kterou Ostrava v povědomí účastníků dále rozšiřuje. Pod jednotnou značkou Czech Cities & Regions se tu prezentuje zároveň také Praha a Moravskoslezský kraj. Letos rovněž s účastí respektovaných architektů. Prvním z nich je Eva Jiřičná, která se v programu města Ostravy (na stánku Czech Cities & Regions) představí ve čtvrtek 5. října ve 14 hodin. Spolu s panem architektem Petrem Vágnerem bude prezentovat mimo jiné svůj návrh na přestavbu objektu Věžového domu na Ostrčilově ulici, který se nachází v centru Ostravy. Ten přinesl sofistikované řešení, které zachová výšku budovy a současně do území vnese zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. Vzniknout zde má 76 bytů se 170 parkovacími místy.

Obecně je téma rekonstrukce domů a staveb ze 70. let v mnoha městech velmi aktuální. Projekt studia AI Design tak může být námětem, jak přepracovat původně socialistickou výstavbu s designérskou noblesou i praktičností. „Jsem nadšená, že město Ostrava studuje možnosti zachování staveb z období 60. až 70. let a místo zbourání se snaží dát všem těmto objektům nový život. Je to nejen snaha o zachování historického období, ale i o úspory investic spojených s demolicí a se snižováním produkce CO2. Většina těchto staveb má naději na nový život za současných požadavků a při aktuálních nárocích na bydlení,“ komentuje iniciativu města architektka Eva Jiřičná.

Dalším z architektů, který seznámí na veletrhu přítomné se svým konceptem, bude Steven Holl. Představí návrh Koncertního sálu, s nímž zvítězil v architektonické soutěži vypsané městem. Jak sám v mnoha interview zmiňuje, přeměna tohoto koncertního sálu ostravské filharmonie byla vysloveně jeho velkým přáním, a tudíž i srdečním projektem.

Když návrh dokončil, jeho žena, která je rovněž architekta, měla prohlásit, že tenhle projekt má ambici na vítězství. Nemýlila se. Unikátní architektonické řešení, nejmodernější technologie i osobitý styl dodaly objektu potenciál stát se novým symbolem Ostravy.

Aktuálně je výstavba nové koncertní haly ve fázi výběru zhotovitele. Místo se nyní proměňuje na staveniště a probíhají přípravné práce. Steven Holl se netají, že až realizace doběhne do finále, rád by se osobně zúčastnil zahajovacího koncertu Janáčkovy filharmonie přímo na „místě činu“.

Steven Holl Významný americký architekt, jehož stavby odráží jeho fascinaci vědeckými fenomény a hrou se světlem. Steven Holl studoval na Washingtonské univerzitě v Římě a na Architectural Association v Londýně (1976). Kariéru začal v Kalifornii a v roce 1976 otevřel vlastní kancelář v New Yorku. Vyučoval na Washingtonské univerzitě, na Syrakuské univerzitě a od roku 1981 působí na Kolumbijské univerzitě.

Kvalitní architektura má moc město proměnit komplexně. Nejen v očích místních. Proto se tomuto tématu budou na Expo Real věnovat i oba architekti, kteří pohovoří nejen o svých projektech, ale také o důležitosti a vlivu „dobré“ architektury na renomé a rozvoj města, o vlivu na obyvatele, návštěvnost a atraktivitu.

Město v přeměně

Cestou zajímavé architektonické výstavby moravskoslezská metropole z toho důvodu už kráčí. Pokud jde o významné developerské projekty, Ostravě se poslední dobou v tomto ohledu daří. Uskutečňuje zajímavé architektonické soutěže, realizuje opravy či záchrany osobitých architektonických objektů. Díky ateliéru MAPPA (městský ateliér prostorového plánování a architektury) získává město urbanistickou celistvost.

Ateliér MAPPA pomáhá také investorům lépe pochopit a ukotvit jejich myšlenku při realizaci či výstavbě objektu. Díky této symbióze mohou vznikat stavby architektonicky hodnotné, technologicky vyspělé a urbanisticky optimálně zasazené do prostoru.

Nejsou to ale jen budovy, které proměňují svůj vzhled. Na řadě míst se zlepšuje také veřejný prostor. Město se zaměřuje i na pohyb po městě, motivuje obyvatele využívat i jiné typy dopravy, nedílnou součástí ostravských ulic je takzvaný „bikesharing“ neboli sdílená kola. Ostrava dokonce dle dat z aplikace Nextbike patří k nejúspěšnější městům v jejich užívání. Moravskoslezská metropole nezaostává ani v oblasti MHD, která patří mezi nejmodernější v Česku. Motivem rozvojových snah je zajistit kvalitní, zdravý život ve městě. Uvedenou snahu ilustruje také nově vznikla kuchařka modrozelené infrastruktury, která naznačuje směr projektů k udržitelnosti, k eliminaci negativních důsledků klimatické změny, hospodaření s vodou a další.

Úspěšné realizace

Ostrava se nezabývá aktivně jen novou architekturou, snaží se využít pozůstatky historie pro život ve městě, příklady mohou být historicky cenná budova Jatek, kde sídlí galerie současného umění PLATO, jíž nový vzhled vtiskl polský architekt Robert Konieczny, a dlouhodobý, podporovaný projekt revitalizace Dolní oblasti Vítkovic.

Atraktivním místem se stal prostor s novými objekty Ostravské univerzity, které vyrostly u nábřeží řeky Ostravice a byly otevřeny v únoru tohoto roku. Nový City Campus Ostrava slouží studentům i veřejnosti. Oblíbeným místem k relaxaci i aktivnímu odpočinku se ale stalo celé nábřeží podél této řeky. Nově byla otevřená i lávka přes Ostravici, spojující centrum Ostravy a Dolní oblast Vítkovice, jež byla zhotovená podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota.

Dalším navazujícím projektem je také urbanistická studie Černé louky a projekt mostu profesora Kouckého. Velkým počinem pak bude vznik nové čtvrti pod Žofinkou. Na podzim Ostravu čeká dokončení a následné otevření trojlístku očekávaných staveb. Do finále dospěje rekonstrukce dříve chátrajícího objektu Textilia Ostravica, o jehož záchranu se aktivně zasazovalo mnoho místních obyvatel. Nová podoba se bude pojit už s nynějším názvem Boutique Business Inkubátor Ostravica. Dále bude dokončená rekonstrukce a revitalizace Grossmannovy vily postavené ve stylu Art deco, jejíž záchrana přišla v nejvyšší čas.

V neposlední řadě bude rovněž otevřený administrativní komplex Organica, který je postavený v těsné blízkosti Nové Karoliny vedle Trojhalí a náměstí biskupa Bruna. Ostrava se má opravdu na co těšit.

Zástupci města jsou na veletrhu připravení vést jednání s případnými investory a nabídnout jim lukrativní pozemky i v samotném centru města Ostravy. Nabídka je na webu www.investinostrava.cz. Aktuálně se vztahuje výzva k pozemku PLZEŇSKÁ a další dvě výzvy budou vyhlášeny – a sice na T6 Technologická a na pozemek Opavská/Martinovská.

Článek vznikl ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Text nevyjadřuje názor redakce.