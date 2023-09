Automobilka Lotus představila v New Yorku plně elektrický sportovní vůz Emeya. Výrobce u čtyřdveřového „hyper-GT“ slibuje výkon 675 kilowattů (916 koňských sil), zrychlení z nuly na 100 km/h za 2,8 sekundy a maximální rychlost 250 km/h.

Automobil, který by díky svým parametrům mohl být konkurencí pro Porsche Taycan či Teslu Model S Plaid, se však nebude vyrábět v domovské Británii, ale v čínském Wu-chanu. Značku vlastní čínský koncern Geely, který jí chce vrátit někdejší slávu. Má v plánu, že do roku 2028 bude prodávat 150 tisíc elektrických lotusů. Loni přitom automobilka prodala jen 576 vozů, což byl propad o 62 procent. K ambicióznímu cíli ale mají Číňané našlápnuto. Příští rok totiž na trh přijde první elektromobil od Lotusu pojmenovaný Electre. Ten si jen do konce června předobjednalo na 17 tisíc zákazníků.

Zbývá vám ještě 40 % článku