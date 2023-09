Aero má za sebou přelomový rok 2022. Poté, co 18. července 2022 získal letoun L‑39NG typovou certifikaci bez omezení, byla zahájena jeho sériová výroba a první kusy budou do konce letošního roku předány do užívání prvnímu zákazníkovi, kterým je Vietnam. Aktuální dění v tradičním českém výrobci letadel přiblížil Viktor Sotona, prezident a CEO společnosti Aero.

V roce 2022 se vám podařilo společnost Aero finančně stabilizovat. Jaká opatření k tomu vedla a díváte se optimisticky i do dalších let?

Provedli jsme restrukturalizaci a optimalizaci nákladů, navýšili ziskovost programů a zefektivnili organizační strukturu. Aero tak začalo růst, vliv mělo samozřejmě i to, že se po letech investic začaly vykazovat výnosy ze zakázek na letouny L‑39NG. Podařilo se navýšit kapitál a posílili jsme i naši finanční pozici a hotovost. Za rok 2022 jsme tak měli čistý obrat téměř 5,3 miliardy Kč a čistý zisk ve výši 192 mil. Kč.

Zakázky na letouny L‑39NG se vám tedy již začínají vyplácet. Jak náročná to byla cesta, od toho prvotního rozhodnutí, že se pustíte do vývoje zbrusu nového cvičného stroje, až po vyrobení prvního sériového kusu?

Kompletní vývoj letounu stál asi 2,5 miliardy korun. Aero začalo na vývoji pracovat v roce 2014, technologický demonstrátor letounu poprvé vzlétl v září 2015, první let prototypu se uskutečnil v prosinci 2018 a v roce 2022 letoun získal typovou certifikaci bez omezení. Jsem velmi hrdý na to, že Aero patří mezi pouhých devět firem na světě, které umí vyvinout a vyrobit kompletní vojenský podzvukový proudový letoun, což zahrnuje i testování, certifikace, trénink pilotů, údržbu a modernizaci strojů, integraci zbraní nebo logistickou podporu. Tímto bych chtěl smeknout pomyslnou leteckou kuklu před všemi zaměstnanci Aera, kteří se na tom podíleli nebo stále podílejí.

Takže sériová výroba současné „vlajkové lodi“ společnosti Aero je v plném proudu. Kdy předáte první sériový kus L‑39NG zákazníkovi a na kolik letounů již máte objednávky?

Dodání prvních kusů L‑39NG zákazníkovi z Vietnamu, který si objednal 12 kusů, plánujeme ještě do konce roku 2023. Současně již vyrábíme letouny pro maďarského zákazníka, s nímž jsme uzavřeli kontrakt na 12 strojů. Letos jsme ve výrobním závodu Aera ve Vodochodech slavnostně zahájili výrobu L‑39NG také pro LOM Praha, který obdrží čtyři cvičné letouny a má opci na další čtyři kusy. Letouny budou sloužit v Centru leteckého výcviku Pardubice (CLV) nejen pro výcvik pilotů Armády České republiky, ale též pro další zahraniční vzdušné síly, jež pro své piloty zajišťují trénink právě v CLV Pardubice.

Rýsují se vám nějaké další zakázky pro L‑39NG?

Věříme, že se z L‑39NG může stát stejně ikonický letoun, jako byl legendární Albatros. Na mezivládní úrovni nyní kupříkladu probíhají jednání se Slovenskem a Rakouskem, další obchodní případy se připravují v Asii nebo Jižní Americe.

Je pravda, že jste nedávno posílili výrobní kapacity na L‑39NG?

Spustili jsme druhé směny na dvou montážních linkách určených k produkci zadní části trupu a křídla letounu L‑39NG. Další desítky zaměstnanců pracují v prodloužené směně ve výrobě draků. Ve výrobě dílů máme na určitých pracovištích nepřetržitý provoz. Chceme vyjít vstříc zákazníkům, kteří by rádi zkrátili termín některých dodávek, ale zároveň i ve výrobě pokračovat dle plánovaného harmonogramu. Na zkompletování jednoho letounu L‑39NG je třeba přibližně 14 tisíc součástek. Spolupracujeme se 400 dodavateli, z toho asi 65 procent z nich sídlí v Česku. Aero tak významně podporuje český letecký průmysl.

Hlavním cílem a určením platformy L‑39NG je výcvik budoucích stíhacích pilotů. Zvládne český letoun i další „netréninkové“ úkoly?

Dlouhodobě chceme nabídnout komplexní systém pro všechny fáze výcviku pilotů letounů 4. a 5. generace za přijatelnou pořizovací cenu a příznivé provozní náklady. K tomu je potřeba i plnohodnotný pozemní výcvikový systém propojený s integrovaným virtuálním výcvikovým systémem na palubě letadla. Letoun L‑39NG v současné certifikované konfiguraci ale zvládne již od začátku plnit mnohem širší škálu obranných a lehkých bojových misí. Integrace moderních zbraňových systémů, senzorů a dalších technologií tak výrazně navyšuje přidanou hodnotu letounu.

Takže vývoj a vylepšování L‑39NG vlastně stále pokračuje…

Ano, i proto jsme mimo jiné letos otevřeli nové vývojové centrum v Brně. Naši odborníci se tam zaměřují zejména na vývoj avionických systémů L‑39NG, které jsou naprosto klíčovým parametrem pro budoucí rozšiřování schopností letounu. Dalším cílem nového centra je vytvořit efektivní, moderní a komfortní platformu pro školení zákazníků či údržbu těchto letounů. Brno jsme zvolili hlavně z toho důvodu, že zde dlouhodobě spolupracujeme s VUT Brno a Univerzitou obrany.

Bezpečnostní systémy L‑39NG vám pomáhali zkoumat také studenti z ČVUT. Tato spolupráce pořád platí?

Platí, a navíc jsme ji letos prohloubili a posunuli do další fáze. Tým složený z expertů Fakulty dopravní a Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze bude vyvíjet speciální software pro sběr a vyhodnocování provozních dat z elektronických karet poruch nových i modernizovaných letounů (L‑39NG i L‑39 Albatros) za účelem hodnocení jejich bezpečnosti a spolehlivosti.

Neustále vyvíjíte a modernizujete také bitevník L‑159. Můžete shrnout, čím se aktuálně zabýváte?

Testujeme nové avionické systémy a konstrukční prvky, jako je nové křídlo s integrální nádrží a systémy navádění přesných zbraní proti pozemním cílům. Díky průběžným modernizacím dokáže L‑159 i do budoucna plnit bojové a tréninkové úkoly také v rámci vzdušných sil využívajících nejmodernější bojové letouny světa F‑35 nebo legendární stíhačky F‑16. Současnými uživateli letounu L‑159 ALCA jsou Vzdušné síly Armády České republiky a Vzdušné síly Iráku. České letouny také úspěšně fungují jako agresoři při tréninku pilotů bojových letounů Royal Air Force nebo létají proti letadlům U.S. Air Force a U.S. Navy. Jedná se o spolupráci s Draken Europe a Draken International v USA.

Další výrobním a obchodním pilířem Aero je výroba komponent pro další letecké výrobce. Vidíte v tom stále potenciál?

Rozhodně vidíme a potvrzují to další poptávky po těchto našich službách. V současnosti dodáváme a také jsme v Aeru vyvinuli pevnou náběžnou hranu křídla pro civilní Airbus A220, který je nejžádanějším dopravním letadlem ve své kategorii. Na vojenský nákladní letoun Embraer C‑390 pak vyrábíme náběžné hrany křídla, zadní části trupu, nákladové rampy a všechny dveře letounu.

