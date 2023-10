Takřka dva roky již uplynuly od sněmovních voleb – doba, kterou má vláda vyměřenou pro prosazení svých představ o změně Česka, se blíží k polovině. Hospodářské noviny proto přinášejí sérii bilančních rozhovorů s předsedy parlamentních stran. Kam se Česko za dva roky posunulo, co vláda dokázala a v čem naopak selhala?

Jako první odpovídá šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Hájí spolustraníka, nepopulárního ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Také říká, že sama TOP 09 by prosazovala tvrdší rozpočtové škrty. Vysvětluje rovněž, proč by měla vzniknout společná „protibabišovská“ kandidátka s ODS do evropských voleb.

Nebudeme si asi namlouvat, že vláda, jejíž je vaše strana součástí, je zrovna etalonem úspěšnosti, že?

Pokud mluvíte o průzkumech oblíbenosti, tak máte pravdu. Ale my nepopulární kroky děláme proto, že jsou správné. Nehrajeme na současnou popularitu, jde nám o to, co naše země potřebuje do budoucna. Potýkáme se s nejednoduchými výzvami, a navíc čelíme opozici, která je mimořádně destruktivní. Odtud výsledky průzkumů, na které asi narážíte.

To je snad normální, že je opozice destruktivní, ne?

My, když jsme byli v opozici v době covidu, jsme sice s některými věcmi polemizovali, ale v základu jsme vládu podporovali. Nikdy jsme nezpochybňovali nutná opatření, která vedla k tomu, aby se covid nešířil. A teď jsme svědky pravého opaku. Opozice je totálně destruktivní, nepodpoří nás v ničem, tvrdí, že konsolidovat veřejné finance vůbec není potřeba. Je těžké být populární, když opozice nesmyslně slibuje lidem, že se dá donekonečna bezhlavě utrácet.

Opravdu chcete svést jen na opozici, že vaše vláda má teď menší důvěru než Babišův kabinet za covidu, v době, kdy umíraly stovky lidí denně?

Přišli jsme do nepříznivé situace. Společnost byla po dvou letech covidu vyčerpaná. Vládla pochopitelná negativita. Do toho přišla válka v blízkosti našich hranic. „Blbá nálada“ tady trvá několik let a vzhledem k objektivním okolnostem se nám ji bohužel nedaří zvrátit. Nedaří se přesvědčit veřejnost, že reálná situace je přece jen lepší, než se jeví. Je to podobné, jako když máte na teploměru nějakou teplotu, ale ta pocitová je nižší než reálná. Takto společnost funguje.

No dobře, ale těžko všechno svádět na pocity. Ještě před pár měsíci vaše vláda například tvrdila, že se nebudou zvyšovat daně, teď se některé zvyšují. Máme stále jednu z nejvyšších inflací v Evropě. A tak dále.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je podle šéfky TOP 09 Vlastimil Válek dobrým ministrem?

Je TOP 09 stále rozpočtově odpovědnou stranou?

Jak se dívá na setkání ministra spravedlnosti Blažka s proruským lobbistou Nejedlým?

Jak se připravuje na eurovolby?